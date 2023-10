Lørdag morgen gjennomførte Hamas et omfattende rakettangrep mot Israel. De hevder å ha skutt over 5000 raketter inn i landet. Minst 40 israelere er drept, og over 740 skadd i Israel.

– Dette er begynnelsen på militæroperasjonen «al-Aqsa Flood», sier lederen for Hamas’ militære styrker, Mohammed Deif.

Ingen forutså angrepet

– Det er en av de mest alvorlige og mest overraskende opptrappinger vi har hatt i dette området siden Jom kippur-krigen. Det er svært omfattende det som skjer både rundt Gaza og på Vestbredden. Jeg tror man må være ganske naiv for å ikke se at denne opptrappingen har en regional komponent. Jeg mener at en slik aksjon som vi ser nå aldri ville blitt gjennomført kun basert på initiativ fra Gaza og Vestbredden. sier FNs spesialutsending for Midtøsten,Tor Wennesland.

Wennesland sier at han tror det var veldig få, om noen, som forutså denne typen aksjon som skjedde tidlig søndag morgen.

FNs spesialutsending til Midtøsten, Tor Wennesland

– Hva som kommer til å skje over de neste døgnene, det er tatt mange gisler, og det er drept svært mange sivile, så man kan regne med en kraftig opptrapping av konflikten de neste timene og dagene.

Han sier videre at det er for tidlig å spekulere i hvordan man kan få nedskalert dette, eller hvordan ringvirkningene kan bli i regionen.

FN fordømmer opptrappingen

– FN følger dette nøye og vi har klart fordømt den opptrappingen som skjedde fra Hamas til morgen i dag. Vi mener den var komplett «uncalled for», og vi legger merke til at en sånn opptrapping vil føre til store sivile tap, for folk som ikke har noe å gjøre med dette i det hele tatt.

FN har vært i kontakt med partene i konflikten.

Kraftig brann etter rakettangrepene mot Tel Aviv lørdag morgen. Foto: AMIR COHEN / Reuters

– Vi har fra morgentimene i dag vært i kontakt med begge partene og relevante aktører, og holder oss løpende orientert. Vi setter nå alt inn for både å klargjøre nødvendig FN-innsats på det humanitære området, som vi regner med at det vil bli behov for relativt raskt, og for å sikre tilgangen for humanitær bistand inn i områdene hvor konflikten hersker, sier Wennesland.

– En voldsom, blodig start

– Jeg kan ikke komme på noe mer dramatisk enn det som har skjedd i morgentimene i dag. Da tenker jeg på måten denne krigen starter. At den starter kan ikke være en overraskelse for noen, men måten den starter på er helt uten sidestykke.

Det sier Marte Heian-Engdal ved Senter for internasjonal konfliktløsning. Hun har forsket mye på konflikten mellom Israel og Palestina.

Marte Heian-Engdal er forsker ved Senter for internasjonal konfliktløsning.

Heian-Engdal sier det er umulig å vite hvor lenge dette vil vare.

– Jeg tror dessverre dette er en veldig voldsom og blodig start på noe som skal bli mye verre, dersom rapportene stemmer om at det er flere israelske sivile og soldater som er holdt fanget i Gaza, og at det er flere uavklarte situasjoner i grenseområdet rundt Gazastripen.

En israelsk mann blir ført bort av palestinere. Foto: AP

Hun sier det er umulig å vite hvor lenge dette vil vare.

– Det virker som Israel bare så vidt har startet sine luftangrep. Samtidig som de vurderer en bakkeinvasjon i tillegg, særlig når man har så mange israelere som nå er i palestinske hender inne på Gazastripen.

– Israel allerede har erklært krig

–Det store spørsmålet er hvor vidt Israel velger å gå inn med bakkestyrker. Det er veldig krevende for dem. Da er de over i et modus hvor de må på bortebane. Hvordan det israelske forsvaret tenker rundt en bakkeinvasjon og beskyttelse av egne, er for tidlig å si. Det er en type eskalering som gjør det farlig for absolutt alle.

– Israelske soldater samlet seg i Tel Aviv etter rakettangrepene lørdag morgen. Foto: AP

– Dette er en tragedie for sivilbefolkningen som bor i områder hvor politiske ledere ikke klarer å komme frem til noe annet enn militære løsninger. Det er for dem tragedien er virkelig stor. Det er de som rammes hardest. Det er helt ufattelig at dette får lov til å skje gang på gang, sier Heian-Engdal.

Uoversiktlig situasjon

– Røde Kors er svært bekymret for de humanitære konsekvensene av de angrepene og operasjonene vi nå ser i Israel og de palestinske områdene, sier Jørgen Haldorsen, leder av Internasjonale Programmer i Røde Kors.

Befolkningen i Tel Aviv ga blod lørdag formiddag. Foto: AFP

Organisasjonen er i løpende kontakt med våre folk på bakken i regionen, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Palestina Røde Halvmåne.

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, men alvorlig. Vi er klare til raskt å bistå med humanitær hjelp, hvis det skulle være behov for det., sier Haldorsen.

Norge fordømmer angrepet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til NRK at Norge fordømmer angrepene på israelske sivile og ber om en umiddelbar stans av angrep og voldshandlinger.

– Vi har i dag oppfordret nordmenn i området til å lytte til råd fra lokale myndigheter og følge dem, og om å orientere dem hjemme om situasjonen sin, sier Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun oppfordrer også nordmenn i området om å registrere seg i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.

– Situasjonen er fortsatt meget uoversiktlig, men vi har så langt ingen indikasjoner på at norske statsborgere er kommet fysisk til skade i angrepene, sier Huitfeldt.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber på X/Twitter om at angrepene stanses umiddelbart.

– Det er viktig at voldshandlingene ikke eskalerer, skriver han.

Også en rekke andre europeiske land fordømmer Hamas' operasjon.