Brannvesenet sendte til slutt ut en melding om at folk ikke burde bekymre seg. At det var noe menneskeskapt som beveget seg på nattehimmelen.

Det var en rakett fra det private romfartsselskapet SpaceX. Den hadde noen sekunder i forveien blitt skutt opp fra Vandenberg Air Force Base.

Det som er klart, er at det på ingen måte så ut som en normal rakettoppskyting.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Varslet i forkant

Romfartsnerder sendte for flere uker siden meldinger om at noe spesielt kom til å skje.

Raketten skulle skytes opp klokken 17:25 lokal tid i California. Det er rett etter solnedgang. Det betyr at den kort tid etter oppskytningen ville bli truffet av sollyset, mens det var mørkt på himmelen.

Det betyr at røyken fra rakettmotorene ville være spesielt godt synlig.

Denne røyken danner først en relativt smal kolonne. Det er når raketten er 130 kilometer over bakken, at synet på himmelen ville bli noe som var verdt et bilde eller to.

HELE FERDEN: En som visste godt hva som ville skje, filmet hele oppskytningen med en drone.

Enorm lysende sky

Når en rakett er så høyt oppe, er det lite motstand fra luften. Raketten er i rommet, og det er nesten ingen atmosfære der. Avgassene fra rakettmotorene får anledning til å ekspandere nesten helt fritt.

Det danner en sky på mange titalls kilometer i utstrekning.

Denne skyen er alltid der under en oppskytning, men er normalt sett nesten usynlig.

Det er bare under slike spesielle forhold som var i natt i California, at det er mulig å se den.

Han som startet SpaceX og Tesla, Elon Musk, la på spøk ut en UFO-advarsel på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Raketten hadde som hovedrolle å sende opp ti små kommunikasjonssatellitter. Den rollen den også fikk, var et stykke folkeopplysning.

Ved å studere videoen, så er det mulig å se alle fasene i en rakettoppskytning fra SpaceX.

FYSIKK: Det andre trinnet har tent motoren. Inne i skyen av avgasser, er det mulig å se sporene etter det første trinnet. De små sirklene viser at det første trinnet har snudd, og gjør seg klar til å bremse ned. Foto: Joshua Berson / Reuters

Folkeopplysning

SpaceX er det eneste romfartsselskapet som lander det første trinnet etter bruk. Alle andre som sender nyttelaster opp i bane lar dette trinnet styrte.

I natt var det mulig å se at det første trinnet skilte seg vekk fra det andre trinnet. Publikum kunne se skyene av nitrogengass som ble skutt vekk fra det første trinnet da det snudde og gjorde seg klar for nedbremsing.

LANDER PÅ LEKTER: Slik ser det ut når det første trinnet fra en Falcon 9 rakett fra SpaceX lander i havet. Denne gangen var det ikke planlagt, og trinnet ligger nå på bunnen av Stillehavet. Foto: SpaceX / Reuters

Det var mulig å se den ene motoren i det andre trinnet brenne, mens tre motorer i det første trinnet gjennomførte nedbremsingen.

Det var mulig å følge det første trinnet helt ned mot havet, og det andre trinnet helt ut i rommet.

Denne gangen landet ikke det første trinnet. Det ble bremset helt ned til det sto stille på havoverflaten, og så gikk det ned i en våt grav i Stillehavet.

Det var planlagt. Space X hadde ikke sendt landingslekteren ut i havet på denne ferden.

Selskapet har ikke oppgitt noen grunn til at de ikke landet det første trinnet på normal måte, skriver Spaceflightnow.