Oppskytningen fra Kennedy romfartssenter i Florida er et viktig steg i retning av det som er målet til SpaceX-grunnlegger Elon Musk.

Han vil kolonisere planeten Mars, og for å få det til må rakettene brukes igjen, ellers blir det for dyrt.

– Hvor mange ville hatt råd til å fly dersom flyet ble kastet etter landing?, har han sagt til NRK tidligere.

Nå blir alle andre romraketter enn dem fra SpaceX styrtet i sjøen eller i et ubefolket område etter bruk.

Det bidrar til at oppskytning av et romfartøy ofte koster et par milliarder kroner.

SpaceX har nok av brukte raketter. Selskapet regner med å bruke hver rakett i hvert fall ti ganger. Foto: Ap

Til nå har SpaceX fått til første del av planen mange ganger. De har greid å lande raketter igjen etter bruk.

Falcon 9 raketten som gikk opp i natt, ble sendt opp for første gang i april i fjor.

Etter det er den blitt inspisert.

Se den spektakulære landingen fra forrige gang raketten var i bruk. Video fra SpaceX.

Har vært prøvd før

Den amerikanske romfergen som nå er pensjonert, skulle også redusere kostnadene i forbindelse med romfart dramatisk.

Selve romfartøyet og de to faststoffrakettene den brukte, var gjenbrukbare.

Utfordringen var at å gjøre dem i stand til neste oppskytning, var så komplisert og kostbart, at romfergen ble den dyreste måten å nå rommet på, ikke den rimeligste.

Det er hvor mye ekstraarbeid SpaceX nå har hatt i forkant av oppskytningen som er nøkkelen til om kostnadene vil gå ned eller ikke.

– Målet er at vi bare vasker raketten og fyller den opp igjen med drivstoff mellom hver oppskytning, har Elon Musk sagt tidligere.

Elon Musk tilbyr en rabatt til kunder som ønsker å sende sine nyttelaster i brukte raketter. SpaceX kaller ikke rakettene for brukte, men "flight proven". Foto: Jae C. Hong / Ap

Andre puster SpaceX i nakken

Nå som SpaceX ser ut til å være i ferd med å få til gjenbruksbarhet, er det andre som også vil prøve.

Denne uken meldte de kinesiske romfartsmyndighetene at de planlegger å bruke raketter om igjen.

Kineserne planlegger å lande rakettene igjen med hjelp av fallskjermer, og ikke med motorer slik som SpaceX.

Blue Origin har flere ganger sendt opp sin rakett New Shepard til grensen av rommet, 100 kilometer opp.

Det private selskapet Blue Origin, som eies av Amazon-gründer Jeff Bezos, ønsker også at deres planlagte nye romrakett, New Glenn, skal lande på samme måte som SpaceX gjør med sin Falcon 9.

De har flere ganger vist at de behersker deler av teknologien, men i mindre skala med oppskytningen av den relativt lille raketten New Shepard.

Den går bare så vidt opp i rommet før den kommer ned igjen, og blir derfor ikke utsatt for de samme kreftene som Falcon 9-raketten, som kommer opp i mye høyere hastigheter.