Norges største romprosjekt noensinne: – Dette er en merkedag i norsk romhistorie

Satellittene skal skytes opp med en rakett fra SpaceX, et romfartselskap eid av Elon Musk, som også eier X og Tesla.

De skal skytes opp neste uke fra en base i California.

Satellittene er eid av Space Norway, som er et statseid norsk selskap.

– Dette er en merkedag i norsk romhistorie. Dette er viktig for Norge, og det er viktig for oss som selskap, sier administrerende direktør Morten Tengs i Space Norway.

Prosjektet er ventet å koste rundt 450 millioner amerikanske dollar, som er i underkant av 5 milliarder norske kroner.

Norsk strålingsmonitor

De to satellittene måler 3x3x4 meter, med vingespenn på 27 meter. De veier om lag 3,5 tonn, skriver Space Norway i en pressemelding.

Ved hjelp av sin høyelliptiske bane skal de gi kontinuerlig bredbåndsdekning til Arktis.

De to satellittene måler 3x3x4 meter. Foto: Space Norway

Satellittene slippes fra raketten i 160 km høyde, før raketten faller kontrollert tilbake til jorden og kan brukes igjen.

De skal styres fra operasjonssenteret i Tromsø.

En av satellittene har en norsk strålingsmonitor om bord for å kartlegge strålingsmiljøet i rommet.

Byggingen av satellittene har foregått i 5 år. Foto: Space Norway

– På vegne av Space Norway er jeg svært stolt over at vi har fått dette enorme programmet på bena. Prosjektet viser på beste måte hva vi er i stand til å få til, og det gir en forsmak på hva vi kommer til å få til i fremtiden, sier Tengs.

Space Norway skyter opp to store satellitter og gir bredbånd til Arktis. Foto: Space Norway

Satellittene vil ha en levetid på omtrent 15 år og er resultatet av 5 års arbeid.

De har med utstyr for satellittoperatøren Viasat, det norske og amerikanske Forsvaret og EU-kommisjonen.

– Dette satellittprogrammet er banebrytende gjennom det helt unike samarbeidet mellom allierte, statlige og kommersielle interesser, sier Kjell-Ove Orderud Skare, programdirektør i Space Norway og ansvarlig for prosjektet til NRK.

Viktig for Arktis

De nye satellittene skal bidra til bedre og mer pålitelig kommunikasjon for flere instanser i nordområdene.

Disse mangler i dag tilstrekkelig kommunikasjon for å utføre oppgavene sine effektivt.

– Dette vil bidra til at de som opererer i Arktis, fra området mellom fastlandet og Svalbard og rundt hele Nordkalotten, vil få tilgang til satellittbasert bredbånd, sier Skare.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) uttaler at satellittene vil bidra til å styrke et betydningsfullt område.

– Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde, sier han.

Regjeringen forventer at Norge vil få en mer sentral rolle i utnyttelsen av verdensrommet fremover.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) Foto: Anders Tvegård / NRK

– Rombaserte kapasiteter blir stadig viktigere for å opprettholde Natos handlefrihet i nordområdene. Satellittsystemer har økt betydning for Norges og Natos sikkerhet. Dermed blir redundans og reserveløsninger for rombasert teknologi stadig viktigere, sier Gram.