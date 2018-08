Bilder fra bryllupet viser Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl (53) smilende i en hvit, tradisjonell folkedrakt, mens hun danser og snakker med den russiske presidenten.

Kneissel, som tilhører det høyrenasjonalistiske partiet Frihetspartiet (FPÖ), giftet seg lørdag med forretningsmannen Wolfgang Meilinger i byen Graz.

SMILTE: Den russiske presidenten så ut til å lytte til det bruden hadde å fortelle. Foto: POOL / Reuters

Putin skal ifølge lokale medier ha hatt med seg blomster og ankommet med en trupp med ti kossakksangere som underholdt de nygifte.

Anspent forhold

Bryllupsinvitasjonen kom overraskende på mange i en tid der forholdet mellom EU og Russland er ganske spent på grunn av Russlands annektering av Krim-halvøya og andre betente saker.

Den østerrikske utenriksministeren skal ikke ha et spesielt nært, privat vennskap med Putin, ifølge Reuters, men i 2016 skrev hennes parti under på en slags «samarbeidspakt» med Putins russiske parti, Forente Russland.

NYGIFT: Kneissel, som tilhører det høyrenasjonalistiske partiet Frihetspartiet (FPÖ), giftet seg lørdag med forretningsmannen Wolfgang Meilinger i byen Graz. Kneissel hadde på en hvit, tradisjonell folkedrakt kalt dirdl. Foto: POOL / Reuters

Evelyn Regner i det sosialdemokratiske partiet SPÖ kaller bryllupsinvitasjonen for en «provokasjon», som gir et «skammelig bilde» av Østerrike overfor de andre EU-landene, skriver Kleine Zeitung.

Opposisjonspartiet peker blant annet på russisk involvering i konflikten i Øst-Ukraina og Russlands annektering av Krim-halvøya som problematisk.

– Uforståelig

Michel Reimon i partiet de Grønne gikk så langt som å be Kneissel trekke seg som utenriksminister for å ikke skade Østerrike:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selv noen medlemmer i samarbeidspartiet til Kneissels Frihetsparti, ÖVP, har reagert.

– Jeg kan ikke forstå logikken og hensikten med å gjøre en slik privat anledning politisk og til mulig utnyttelse, sa Othmar Karas i det konservative folkepartiet ÖVP til Tiroler Tageszeitung.

Invitasjonen har også forarget ukrainske myndigheter. Den ukrainske ministeren Hanna Hopko, sier invitasjonen ødelegger for at Østerrike i framtida kan ha noen form for diplomatisk rolle når det skal forhandles om en avtale som skal få slutt på konflikten i Øst-Ukraina:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

KOSAKKSANG: Putin skal ifølge lokale medier ha hatt med seg en blomsterbutkett og kommet sammen med en trupp med ti kossakksangere som underholdt de nygifte. Foto: ROLAND SCHLAGER / AFP

– God reklame for Østerrike

Det østerrikske utenriksdepartementet har insistert på at Putins besøk «ikke vil endre noe når de gjelder Østerrikes utenrikspolitikk».

Lederen for Kneissels parti, Heinz-Christian Strache var også gjest i bryllupet. Han har tidligere uttrykt støtte til Russland og bedt om at sanksjonene mot landet fjernes.

Lørdag hyllet hans sin partikollega som brobygger da han gratulerte de nygifte, skriver Reuters.

Han la også til at Putins besøk ville gi uvurderlig reklame for Østerrike i internasjonale medier.

– En bedre reklame for Østerrike, dets fantastiske natur, drømmeaktig landskap og hjertelige gjestfrihet, finnes ikke, sa Strache.

Ifølge Süddeutsche Zeitung skal den omstridte gjestens lynvisitt ha vart rundt halvannen time.

Putin tok seg tid til stoppet på vei til Tyskland der han senere på lørdagen skal møte statsminister Angela Merkel for å diskutere Syria, Ukraina og energisamarbeid.