– Med en gang hustruen til denne borgeren tok kontakt med meg direkte, ga jeg etterforskerne ordre om å undersøke mulighetene for at han kunne dra til utlandet for å få behandling, sa Putin i et intervju i dag.

Også denne gangen vegret den russiske presidenten seg for å ta Navalnyjs navn i sin munn. Det har han gjort til en vane når han offentlig blir spurt om sin kanskje mest brysomme motstander. Putins pressesekretær har flere ganger referert til Navalnyj som «pasienten i Berlin».

Aleksej Navalnyj leser brev og hilsener han har fått etter at han ble forgiftet i august. Foto: @NAVALNY / Reuters

Putin la til at 44-åringen normalt ikke hadde kunnet forlate landet siden det pågikk en etterforskning mot ham.

Gi oss tilgang til bevisene

Putin snakket for første gang mer detaljert om forgiftningen av Navalnyj i et lengre intervju med nyhetsbyrået RIA Novosti. Det skjedde i forbindelse med den såkalte Valdai-konferansen.

Denne har i mange år vært et av de viktigste forum for debatt om den politiske og økonomiske utviklingen i Russland. I år foregikk den digitalt, på grunn av korona-epidemien.

Putin fulgte opp det som har vært den offisielle russiske linjen etter at Aleksej Navalnyj plutselig ble akutt syk under flyreise fra Sibir 20. august.

– Gi oss tilgang til bevisene for at han ble forgiftet. La våre spesialister få granske materialet.

Putin og Russland mener at Tyskland holder tilbake informasjon som kan bevise at han ble forgiftet av et stoff tilhørende Novitsjok-gruppen. Et giftstoff utviklet den gangen Russland var den del av Sovjetunionen.

Nestsjefen for president Vladimir Putins stab, Sergej Kirijenko, er blant dem som nå er på Norges og EUs sanksjonsliste Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Putin sa at hvis det hadde vært noen i Russland som hadde ønsket å forgifte Navalnyj, ville man ikke ha latt ham dra til Berlin for behandling.

EU og Norge har innført straffetiltak mot seks personer i Russland på grunn av forvaltningen av Aleksej Navalnyj.

Vil hjem

Navalnyj ble først behandlet på et sykehus i Omsk. Så ble han fraktet til et sykehus i Berlin, der han har vært under behandling fram til nå.

Aleksej Navalnyj har lagt ut dette bilde av seg selv, fra "ukjent sted" i Tyskland, en dag i oktober 2020 Foto: @NAVALNY / Reuters

44-åringen har selv sagt han vil reise tilbake til Russland når han er frisk nok til det. Russiske myndigheter har sagt at det er ingen ting som kan hindre ham i det.

Men han kan da vente seg et nytt oppgjør med rettssystemet. Putins nære venn Jevgenij Prigozjin har lovet å saksøke Navalnyj for injurierer. Han krever at opposisjonspolitikeren betaler ham 10 millioner kroner i erstatning.

– Det er helt tydelig at russiske myndigheter gjør alt for at han skal komme hjem. Men det er akkurat det Navalnyj har tenkt på gjøre, sier hans nære medarbeider Leonid Volkov til nyhetsbyrået Reuters.

44-åringen er først og fremst kjent for sine avsløringer om korrupsjon i det russiske maktapparatet, noe som har gjort ham svært populær blant mange yngre russere.

Det er uklart når Navalnyj vender tilbake til Russland, men han har de siste ukene gitt flere intervjuer der han framstår som relativt frisk.