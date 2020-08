Hvem står bak politikerdrap i Russland?

Hva som skjedde da Russlands mest kjente opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj ble akutt syk under en flyreise i Sibir torsdag 20. august, er fremdeles uklart.

Men etter at legene på Charite-sykehuset i Berlin mandag denne uken sendte ut en melding der de skrev at «det var indikasjoner på forgiftning fra et stoff av typen kolinesterasehemmere», er det mye som tyder på at Navalnyj ble forsøkt skadet eller drept.

Russiske leger som behandlet Navalnyj ved sykehuset i Omsk, sier at de ikke fant tegn på at han var forgiftet. President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at konklusjonen til de tyske legene var forhastet.

Han begrunnet dette med at det ikke var funnet direkte spor av kolinesterasehemmere i kroppen på Navalnyj. Bare symptomer på at det kunne være dette stoffet som gjorde ham syk.

Aleksej Navalnyj fraktes inn til Charitesykehuset i Berlin 22. august Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Ikke etterforskning i Russland nå

Det er tydelig at taktikken fra den øverste ledelsen i Russland her er å så tvil om Navalnyj er forgiftet eller ikke. Dette for å skape uklarhet om det som har skjedd.

Samtidig forsikret Peskov i et telefonmøte med journalister tirsdag at hvis det blir bevist at Navalnyj er forgiftet, så vil selvsagt russiske myndigheter etterforske saken.

Navalnyjs tilhengere og mange kommentatorer i utlandet har vært raskt ute med å peke på at det er russiske myndigheter og Putin som i siste hånd er ansvarlig.

Selv har Navalnyj tidligere sagt at han er farligere som død enn som levende for makthaverne i Russland, og at det er derfor han ikke er drept tidligere.

Og det er ting som tyder på at et attentat mot Navalnyj neppe er noe som er ønsket fra det russiske lederskapet, i dag.

Men samtidig er det i Russland i dag skapt et system der det ofte handler om en ting: Oppføre seg og agere på en måte man tror er i tråd med det som Putin ønsker.

Dette kan åpne for «initiativ» på alle nivåer i samfunnet, ikke minst innenfor det systemet som Putin selv kommer fra, sikkerhetspolitiet FSB. Og ingen skal være i tvil om at Navalnyj er en person som Putin selv og hans krets har lite til overs for.

Aleksej Navalnyj under en minnemarkering for Boris Nemtsov, som ble drept i sentrum av Moskva 27. februar 2015 Foto: VASILY MAXIMOV

Fondet for kamp mot korrupsjon

Bakteppet er først og fremst arbeidet til organisasjonen som Navalnyj leder, Fondet for kampen mot korrupsjon FBK. Det er gjennom stadige avsløringer av den russiske makteliten, helt opp til tidligere statsminister Dmitrij Medvedev, Aleksej Navalnyj har ført sin politiske kamp de seinere årene.

Millioner av russere har sett filmen som viser hvordan Medvedev disponerer eiendommer som ikke står i samsvar med de inntekter han har hatt. Selv om vi snakker om en mann som har vært både president og altså sittet i spissen for regjeringen.

Он вам не Димон - YouTube

På sin egen Youtube-kanal har han publisert materiale som viser hvordan eliten i et samrøre av politikere og næringslivsledere tilraner seg store verdier fra samfunnskassen. Dette skjer samtidig som levestandarden for vanlige russere har stått på stedet hvil og til dels gått nedover.

Viktige lokalvalg

Navalnyj hadde vært i Tomsk i Sibir for å møte lokale støttespillere, da han plutselig ble dårlig på flyet tilbake til Moskva. Tomsk og flere andre av de større byene i denne delen av Russland er blant de stedende der Navalnyjs tilhengere er aktive og utgjør en politisk kraft mot den styrende eliten i Putins parti Det forenede Russland.

Det skal være lokalvalg i Tomsk og i Novosibirsk i september. Navalnyj hadde besøkt begge disse byene for å gi sin støtte og diskutere taktikk med sin tilhengere foran disse valgene, da han plutselig ble syk. Navalnyj har snakket varmt for «smart stemmegivning», der hovedmålet har vært å hindre at representanter for Putins parti vinner valg.

NRK besøkte hovedkvarteret til Aleksej Navalnyj i Novosibirsk i 2017 Foto: Morten Jentoft

Nye avsløringer på gang?

Ifølge den russiske nettavisen Meduza forberedte Navalnyj og hans stab en ny film om hvordan folkevalgte fra Putins parti i Novosibirsk, gjennom korrupsjon, sikrer seg store verdier, på samfunnets bekostning.

En teori for hvem som står bak en mulig forgiftning er derfor at det kan være lokale politikere med tilknytning til forretningsaktivitet som ikke tåler dagens lys, som ønsket å få stoppet negativ publisitet..

Aleksej Navalnyj har i snart 10 år vært den mest synlige russiske opposisjonslederen. Det har gjort at han har måtte tilbringe perioder i fengsel og også har vært utsatt for direkte voldelige angrep. Det mest dramatiske var da han 27. april fikk kastet en grønn veske i ansiktet, noe som gjorde at han for en periode mistet store deler av synet på det ene øyet. En høyreradikal gruppe påtok seg ansvaret for angrepet.

En ikke-person

Russiske myndigheter har forsøkt å tie Navalnyj i hjel, og Putin nekter på sine årlige pressekonferanser og ta hans navn i sin munn. Programleder og sjef for det statlige russiske informasjonssenteret Sputnik Dmitrij Kiseljov antyder på Telegram, at det kan være amerikanere eller briter som står bak forgiftningen, for å diskreditere Russland.

Men Kiseljov, som ofte betegnes som Putins propagandasjef og nære allierte, legger til at en forgiftning er noe som Russland ikke trenger og at han selv håper at det går bra med Navalnyj.

Hva vet FSB?

Men så lenge russiske myndigheter ikke viser noen vilje til å etterforsker en mulig forgiftning, er det ikke sikkert at vi får vite hva som har skjedd i timene før Navalnyj og hans pressesekretær Kira Jarmysj gikk om bord i flyet.

Avisen Moskovskyj Komsomolets har skrevet at vanligvis så følger den russiske sikkerhetstjenesten hvert steg som Navalnyj gjør når han reiser rundt i Russland.

Var det kanskje noen FSB-offiserer, på samme måte som da Sergej Skripal og hans datter Julija ble forgiftet i Salisbury i mars 2018, som tilfeldigvis hadde vært i Tomsk som «turister»?

Det vakte stor oppsikt da de to russiske FSB-agentene Aleksandr Misjkin og Anatolij Tsjepiga stod fram og fortalte at de hadde vært i byen der Skripal ble forgiftet. Men de la til at de hadde vært på en turisttur der målet var å se den vakre katedralen i byen...

– Vi er ikke agenter, sier mistenkte for Skripal-forgiftningen

Hva når Navalnyj er tilbake?

Navalnyj er i koma og den spente situasjonen i Hviterussland gjør at mange spør seg hva som kommer til å skje i Russland videre nå. Opposisjonen er selvfølgelig skremt.

Men samtidig er de oppmuntret over at det tilsynelatende så stabile regimet til den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko nå vakler.

Kan en frisk Aleksej Navalnyj tilbake i Russland gi ny vind i seilene for en i dag temmelig marginalisert opposisjon?