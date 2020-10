Norge slutter seg til EUs Navalnyj-sanksjoner

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver i en e-post til NRK at Norge «har politisk sluttet opp om EUs tiltaksregime vedrørende bruk av kjemiske våpen. Vi slutter også opp om de nye listeføringene fra EU».

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kunngjør EU torsdag sanksjoner mot seks navngitte personer. Blant dem er sjefen for sikkerhetstjenesten FSB Aleksander Bortinikov og Vladimir Putins nestkommanderende, Sergej Kirijenko.

Begge tilhører den indre kretsen rundt den russiske presidenten. Kirijenko var også Russlands statsminister en kort periode på slutten av 1990-tallet og har ledet det russiske atomenergibyrået.

Sanksjonene betyr at disse personene ikke lenger får innreise til EU. Samtidig frosses alle verdier de måtte ha i form av eiendommer og innskudd i banker i EU.

Les mer: Navalnyj i første intervju: – Putin sto bak forgiftningen

Forgiftet av Novitsjok?

Aleksej Navalnyj ble forgiftet under et besøk i Sibir i slutten av august. Han overlevde etter å ha blitt behandlet på et sykehus i Tyskland.

Flere ulike undersøkelser har vist at forgiftningen skyldes et giftstoff som tilhører Novitsjok-gruppen, som ble utviklet i Sovjetunionen under den kalde krigen.

Russiske myndigheter har avvist at Navalnyj er blitt forgiftet. De kaller det hele en kampanje for å sverte Russland.

Både Tyskland og Frankrike har bedt Russland om å sette i gang etterforskning etter forgiftningen. Den franske og tyske utenriksministeren sa i forrige uke at russiske myndigheter ikke har kommet med det de kalte «en troverdig forklaring».

Les også: Navalnyj postet bilde av seg selv sammen med familien

Russland kommer til å svare

Russland har sagt at de vil svare på samme måte. Det kan dermed komme til å ramme norske politikere og tjenestemenn.

– Selvfølgelig vil den politikken som EU nå fører, få konsekvenser, sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov på en pressekonferanse i Moskva onsdag.

Det har også vært antydet at Russland kan komme til å bryte store deler av det formelle samarbeidet med EU hvis sanksjonene blir innført.

Den endelige listen vil først bli offentliggjort når sanksjonene trer i kraft.

Ifølge Reuters skal også den omstridte russiske forretningsmannen Jevgenik Prigozin, ofte omtalt som Putins kokk, være på listen.

Prigozin har stått bak den såkalte trollfabrikken i St. Petersburg, som er mistenkt for å stå bak forsøk på å ha påvirket den amerikanske presidentvalgkampen i 2016. Han har også vært med å finansiere russiske leiesoldater, som er sendt til Ukraina, Syria og Libya.

Aleksej Navalnyj sier at han vil dra tilbake til Russland nå behandlingen på sykehuset i Berlin er over.