Terrorangrep i Russland: Sikta skal ha fått øyret kutta av

Ein ung mann i rullestol blir trilla inn i retten i Basmanny i Moskva søndag.

Han skal ifølge det russiske nyheitsbyrået Tass hatt store problem med å prate, og på fanget ligg noko som ser ut som ein kateterpose.

Mannen er identifisert som 19 år gamle Mukhammadsobir Faizov, og er ein av fire menn som russiske sikkerheitsmyndigheiter hevdar er ansvarlege for masseskytinga i ein konserthall utanfor Moskva fredag kveld.

Ifølge det statlege nyheitsbyrået Ria har Faizov vore arbeidsledig den siste tida, men tidlegare arbeidd som frisør.

Mukhammadsobir Faizov i rettsboksen i Moskva søndag. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Dei tre andre mennene er identifiserte som Dalerdzhon Mirzoyev (32), Shamsidin Fariduni (25) og Saidakrami Rachabalizoda (30). Dei fire er sikta og dømde til to månaders varetektsfengsling, i påvente av ein rettssak.

Det russiske statlege nyheitsbyrået Tass skriv at dei er frå Tadsjikistan.

Hittil er 11 personar som Russland hevdar har koplingar til angrepet, arresterte.

Videoar viser brutal behandling

Videoar og bilete lekka av russiske Telegram-kontoar viser brutal behandling av dei mistenkte.

På eit bilete ligg Fariduni på eit golv med buksa dratt ned, med ei elektrisk innretning kopla mot underlivet.

Ein annan video viser arrestasjonen av det som skal vere Rachabalizoda, som får øyret sitt kappa av og ført inn i sin eigen munn. Han møtte opp i retten i går med bandasjert øyre.

Det uavhengige russiske nyheitsbyrået Meduza geolokaliserte videoen av Rachabalizodas arrestasjon til Byransk-regionen i Russland, 140 kilometer frå grensa til Ukraina.

Dalerdzhon Mirzoyev møtte opp i rettsboksen søndag med blått auge og kutt i ansiktet. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

IS tar på seg skulda

I etterkant av angrepet har russiske styresmakter peikt mot Ukraina, noko president Volodymyr Zelenskyj kallar «absurd».

I ein TV-sendt tale seier Russlands president Vladimir Putin at dei fire sikta rømte mot Ukraina, og har ikkje nemnd terrororganisasjonen Det islamske stat (IS) ein einaste gong.

Dette til trass for at islamistgruppas afghanske fløy, ISKP, har tatt på seg ansvaret for angrepet der minst 137 menneske blei drepne.

