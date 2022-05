Putin hevdet i sin tale under militærparaden i Moskva at Vesten gjorde seg klare til å invadere deres land, inkludert Krim. Han begrunnet invasjonen av Ukraina blant annet med at Nato skapte frykt ved Russlands grenser. Han la ikke frem noen bevis for påstandene.

– Vesten ville ikke høre på Russland, de hadde andre planer, sa han.

Videre hevdet han at Russland sto overfor en «uakseptabel trussel» i Ukraina.

– «Spesialoperasjonen» var nødvendig og rett tiltak, det var det eneste rette.

Putin ankommer militærparaden på det som russerne kaller seiersdagen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

9. mai er Russlands «viktigste, mest hellige høytid», sa Putin i 2021. Det er kjent som Seiersdagen for russerne, siden datoen markerer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. I talen i dag sammenlignet Putin Russlands seiere under andre verdenskrig med kampene i Donbas i Øst-Ukraina.

– Frivillige i Donbas og russiske styrker kjemper for deres fedreland, sa han.

Han lovet også å hjelpe familiene soldatene som er drept og skadet i krigen.

– Enhver soldats død er vondt for oss, staten vil gjøre alt for å ta vare på deres familier, sa Putin.

Erklærte ikke opptrapping

Presidenten takket også Russlans veteraner. Han startet dagen med å håndhilse på og snakke med dem, og satt blant dem for å se på den storstilte paraden.

Putin erklærte ikke noen form for seier i Ukraina, og erklærte heller ikke en fullskala krig, slik det ble spekulert at han kunne komme til å gjøre i forkant av talen. Han omtalte altså fortsatt invasjonen som en «spesiell operasjon», og varslet ingen opptrapping.

– Det var en minimumsløsning. Analytikere har jo spekulert fra den, til en krigserklæring og mobilisering. Talen signaliserer i praksis ingen konsekvenser for den videre krigen, sier Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Var stor spenning knyttet til talen

I fjor paraderte rundt 12.000 soldater foran presidenten på Den røde plass i Moskva 9. mai. I år bestod den av 33 paradeenheter og over 11.000 personell, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De viste frem 131 militærkjøretøy, mens 77 fly og helikoptere fløy over hovedstaden.

Men det var altså knyttet mest spenning til hva Putin ville si i dag. Ukraina og flere vestlige tjenestemenn har advart om at han kunne komme til å bruke frigjøringsdagen til å erklære formell krig mot Ukraina eller trappe opp kampene.

Ordføreren i den ukrainske hovedstaden Kyiv, Vitalij Klitsjko, oppfordret derfor byens innbyggere til å holde seg innendørs fra søndag til mandag. Han mener at det er stor sannsynlighet for rakettangrep i alle regioner i landet i forbindelse med 9. mai.

Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Sven G. Holtsmark, var før talen spent på om Putin ville komme med en krigserklæring.

– Tidligere har Putin brukt denne dagen til å komme med politiske utsagn. Jeg er spent på om han vil komme med en eller annen avklaring, sier Holtsmark til NRK.

Ina Holst-Pedersen Kvam, forsker ved Forsvarets høgskole, sa til NRK før talen at Putin nok så for seg å kunnne annonsere en relativt enkel seier med pomp og prakt.

– Nå når denne har uteblitt og krigen har blitt som den har blitt, må nok Putin servere et slags patriotisk plaster på såret, som for eksempel å erklære deler av Ukraina for under russisk politisk og økonomisk kontroll.