Putin kommer med advarsler om flyforbudssoner

Advarselen kom lørdag ettermiddag, i kjølvannet av at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kritisert Nato og USA for å ikke opprette en flyforbudssone over landet.

Les mer: Zelenskyj krever flyforbudssone

Den russiske presidenten sa at alle land som innfører en slik flyforbudssone over Ukraina vil bli ansett som en del av konflikten.

– Enhver handling som går i den retningen vil bli betraktet av oss som at det landet deltar i en væpnet konflikt, advarte han ifølge nyhetsbyrået AFP.

Russlands økonomi har blitt hardt rammet av sanksjoner fra verdenssamfunnet etter invasjonen av Ukraina den 24. februar.

I dag beskrev sammenlignet han sanksjonene med krigshandlinger.

– Disse sanksjonene man ser, kan sammenlignes med krig, men heldigvis har det ikke kommet til en faktisk krig. Men vi forstår hva disse truslene handler om, uttalte Putin ifølge Sky News.

– Går etter planen

Under det TV-sendte møtet presidenten hadde hos det russiske flyselskapet Aeroflot, uttalte han også at krigen i Ukraina «går etter planen».

Putin gjentok at Russland ønsket å demilitarisere Ukraina, og at landet må erklære seg nøytralt.

Han hevdet at de russiske styrkene overholdt de humanitære korridorene ut av landet, men Røde Kors sier at det trolig ikke blir noe evakuering fra Mariupol.

Les mer: Erklærer våpenhvile for å la sivile evakuere

Grunnen skal være at våpenhvilen er brutt.

– Vi forblir i dialog med partene om sikker passasje for sivile fra forskjellige byer som er berørt av konflikten. Scenene i Mariupol og i andre byer i dag er hjerteskjærende. Ethvert initiativ fra partene som gir sivile et pusterom fra volden og lar dem frivillig reise til tryggere områder er velkommen, sier Røde Kors i en uttalelse.