Protestmarsj mot Mugabe: – Endelig er det over!

Det er nå full fest i gatene i Zimbabwes hovedstad, Harare. Biler med flagg kjører rundt i gatene og og tuter. Folk har også drapert seg med landets flagg, danser og synger og alle hilser og gir hverandre klemmer.

Vi ser scener som minner om det vi så i maidagene i Norge etter krigen i 1945:

– Endelig er det over, vi kan se fram mot en ny hverdag, sier en mann i dress som ga NRKs korrespondent en god klem.

FULL FEST: Det er full fest i gatene i Zimbabwes hovedstad, Harare, med krav om at president Robert Mugabe må gå. Foto: Thomas Amter/NRK

– Dette er gledestårer. Jeg har ventet på denne dagen i hele mitt liv. Vi er endelig fri, sier Frank Mutsindikwa, 34, til nyhetsbyrået Reuters.

Onsdag tok regjeringshæren i Zimbabwe makten og satte den 93 år gamle presidenten i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp.

Mugabe, som på stadig mer autoritært vis har ledet landet i 37 år, nekter å gå av, til tross for at regjeringspartiet ZANU-PF nå stiller seg bak dette kravet.

MUGABE MÅ GÅ: Kravet er klart blant demonstrantene i gatene i Zimbabwes hovedstad i dag. Foto: Boldwill Hungwe/NRK

Busslaster med folk

Det er en historisk dag. Det er første gang på nærmere 40 år at folk har kunnet strømme ut i gatene og demonstrere på denne måten.

– Drømmen min er å se et nytt Zimbabwe. Den eneste lederen jeg har kjent hele mitt liv, er diktatoren Mugabe, sier 22 år gamle Remember Moffat til nyhetsbyrået Reuters.

Zimbabwes krigsveteraner, som tidligere har støttet Mugabe, har oppfordret til masseprotest, og i morgentimene ankom det busslaster med demonstranter fra hele landet.

– Vi vil gjenopprette stoltheten vår og lørdag er dagen, vi kan avslutte jobben militæret har startet på, sa Chris Mutsvangwa, styreleder i foreningen for krigsveteraner i Zimbabwe.

PROTESTMARSJ: Titusener er ute i gatene i Zimbabwes hovedstad, Harare. Foto: Thomas Amter/NRK

Foreningen støtter i likhet med forsvarsledelsen tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa, som ble avskjediget av presidenten tirsdag.

Fattigdom og stor arbeidsledighet

Arven etter president Robert Mugabe er høy arbeidsledighet og fattigdom. Nå håper zimbabwere at en ny politisk æra står på trappene.

UTENFOR MUGABES BOLIG: Folk har samlet seg utenfor president Robert Mugabes bolig Foto: Thomas Amter/NRK

Arbeidsledigheten i Zimbabwe er over 90 prosent, ifølge fagforeninger i landet, og Verdensbanken anslår at 72 prosent av befolkningen lever i fattigdom. Ifølge FN er den gjennomsnittlige levealderen 59 år, og 1,3 millioner voksne og barn har hiv.

– Alle har fått nok av fyren. Økonomien i landet er svekket på grunn av ham. Vi har ikke jobber, sier 32 år gamle Inashe Katsa fra Mbare.

Mange av innbyggerne uttrykker nå håp om at maktovertakelsen skal lede til en bedre framtid. Samtidig er det frykt for at Mugabe vil erstattes av en ny autoritær leder, slik at muligheten for en demokratisk utvikling etter Mugabes død forsvinner.

