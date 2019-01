Prins Phillip i trafikkulykke – ble promilletestet

Prins Philip kjørte selv bilen, ifølge en uttalelse fra Buckingham Palace. Den 97 år gamle mannen til dronning Elizabeth ble ikke skadd i ulykken.

Ifølge Sky News måtte prinsen blåse i alkometer etter ulykken. Selv om han fremsto som uskadd etter ulykken, skal han ha vært tydelig rystet og ble endt til legeundersøkelse.

Også den andre bilføreren måtte gjennom promilletest. Begge testene var negative.

Ulykken skjedde i nærheten av dronningens gods i Sandringham i det østlige England.

Ifølge uttalelsen fra kongehuset skal prinsen ha kommet kjørende ut av en innkjørsel og ut på en større vei. Kollisjonen skjedde da han svingte ut på den trafikkerte A149 som går gjennom den kongelige eiendommen.

Store skader

Bilder fra ulykkesstedet viser prinsens Range Rover liggende på siden, og en annen bil, en Kia, står et stykke ut i grøfta. De to passasjerene i den andre bilen ble behandlet for lettere skader, ifølge BBC. Bilen til prinsen har knuste vinduer og store skader og er trolig totalvrak.

Lokalt politi undersøker hva som skjedde.

Prins Philip fotografert i desember 2016 på vei ut fra en gudstjeneste i Sandringham. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Ingen aldersgrense

Prins Phillip trakk seg tilbake fra offentligheten i august 2017, etter å ha vært en sentral del av det britiske kongehuset i en årrekke. Han gjennomgikk i fjor en operasjon hvor han fikk hofteprotese. I Storbritannia er allerede diskusjonen i gang om den 97 år gamle prinsen skal fortsette å kjøre bil. I Storbritannia må alle bilførere over 70 år gjennom legesjekk hvert tredje år for å beholde førerkortet. Det er ingen øvre aldersgrense.

Prins Philip satt bak rattet da det amerikanske presidentparet besøkte Storbritannia i 2016. Foto: POOL / Reuters

Kjørte Obama da han var 94

Da USAs president Barack Obama i 2016 besøkte Storbritannia, satt prins Philip, som da var 94 år gammel, bak rattet, med Obama i passasjersetet. PÅ vei inn til Windsor Castle hvor presidentparet var invitert til te, satt dronning Elizabeth og Michelle Obama i baksetet.