Prins Phillip i trafikkulykke

Prins Philip av Storbritannia kjørte selv bilen, ifølge en uttalelse fra Buckingham Palace. Den 97 år gamle mannen til dronning Elisabeth ble ikke skadd i ulykken.

Ulykken skjedde i nærheten av Dronningens gods i Sandringham i østlige England.

Ifølge uttalelsen fra kongehuset var en annen bil også involvert i ulykken. Prinsen skal ha på vei ut av en innkjørsel og ut på en større hovedvei, da ulykken skjedde.

Bilder fra ulykkesstedet viser prinsens Range Rover liggende på siden, og en annen bil et stykke ut i grøfta. De to passasjerene i den andre bilen blir behandlet for lettere skader, ifølge BBC.

Lokalt politi undersøker hva som skjedde.

Prins Phillip trakk seg tilbake fra offentligheten i august 2017, etter å ha vært en sentral del av det britiske kongehuset i en årrekke.