President Ortega nekter å gå og nekter nyvalg

– Vår periode er over ved valget i 2021, sier presidenten i et intervju med Fox News.

Gatene i hovedstaden Managua var mandag 23. juli fortsatt fylt av demonstranter. Foto: Alfredo Zuniga / AP

Opposisjonen krever at valget fremskyndes, i et forsøk på å få slutt på protestene som pågår over hele landet og som i stor grad er rettet mot president Ortega og hans kone, visepresident Rosario Murillo, som de krever skal gå av.

– Å framskynde valget vil skape ustabilitet, usikkerhet og gjøre ting verre, mener presidenten selv.

Gir USA og kirken skylden

Over 300 mennesker er drept siden demonstrasjonene og opptøyene startet 18. april, ifølge tall som menneskerettighetsorganisasjonen ANPDH har samlet inn.

Presidenten legger i intervjuet ansvaret for dødsfallene på paramilitære grupper. Han benekter at regjeringen eller politiet har noen bånd til disse og hevder de er dannet av representanter for opposisjonen og narkokarteller.

Han nekter også for at regjeringen har gitt ordre om at sykehusene ikke får behandle sårede demonstranter, og han avviser opplysningene om angrepene på katolske prester, som har forsøkt å mekle mellom demonstrantene og regjeringen.

– Ingen som har demonstrert fredelig, er blitt angrepet eller arrestert, hevder presidenten.

Fakta om utviklingen i Nicaragua Ekspandér faktaboks President Daniel Ortega varslet i april 2018 en pensjonsreform som ville innebære 5 prosent kutt i pensjoner og høyere skatt på inntekt. 18. april ble det holdt demonstrasjoner mot reformen i hovedstaden Managua og seks andre byer. Landets sikkerhetsstyrker slo hardt ned på demonstrantene, og det samme gjorde ungdommer fra Ortegas parti, Sandinistpartiet. Minst 26 mennesker ble drept. Dagen etter holdt Ortegas kone, visepresident Rosario Murillo, en tale der hun gjorde narr av demonstrantene og anklaget dem for å ville ødelegge landet. Ortega trakk pensjonsreformen 22. april, men protestene har fortsatt. Ifølge menneskerettighetsgrupper er minst 220 mennesker drept, over 1.400 såret, tusenvis fengslet og et ukjent antall forsvunnet. Den katolske kirken forsøkte i slutten av mai å mekle mellom regjeringen og opposisjonen, men samtalene brøt sammen. Senere forsøk på å få til en forsoningsavtale, har heller ikke lykkes.

Ortega har tidligere skyldt på den katolske kirken, USA og «satanister» for uroen. I Fox-intervjuet beskriver han protestene som «terrorisme», med mål om å velte regjeringen.

Selv om tusenvis av personer var ute i gatene i hovedstaden Managua og andre byer både i helgen og på mandag, mener presidenten at ting er i ferd med å roe seg.

– Det har gått en uke nå og opptøyene har stanset. Ting begynner å bli normale igjen i landet, uttrykte Ortega til Fox News.

Daniel Ortega og hans ektefelle, visepresident Rosario Murillo avbildet 19. juli da presidenten holdt tale i forbindelse med at det var 39 år siden sandinistene under ledelse av Ortega veltet det USA-støttede Somoza-diktaturet. Foto: Marvin Recinos / AFP

Erkjenner mange motstandere

Til sammen har Daniel Ortega styrt Nicaragua i 22 år, første gang fra 1979 til 1990 og så igjen fra 2007. Han erkjenner at han selv om han fortsatt har en del støtte i den nicaraguanske befolkningen, har han også har mange motstandere.

Han mener den amerikanske Kongressen, som er forventet å komme med en offisiell kritikk av Ortega-regjeringen denne uken, forsøker å ødelegge bildet av Nicaragua.

– Det har vært en kampanje med løgner, for å ødelegge både landet og regjeringen, sa Ortega, som kom med en direkte appell til den amerikanske presidenten Donald Trump.

– Vi er et lite land, med en skjør økonomi, men vi fortjener respekt.

Tilhenger av sandinistbevegelsen og president Daniel Ortega viser sin støtte i en motdemonstrasjon i Managua mandag 23. juli. Foto: Oswaldo Rivas / Reuters

Mange arresterte

FNs høykommissær for menneskerettigheter har kritisert den nicaraguanske regjeringen for brudd på elementære menneskerettigheter i behandlingen av demonstranter under den tre måneder lange protesten.

Menneskerettighetsgrupper i landet opplyser at myndighetene fortsetter å arrestere personer som deltar i demonstrasjonene, eller som de mistenker for å delta eller for å ha hjulpet demonstranter.

Ifølge Nicaraguas forening for menneskerettigheter holdes rundt 700 personer fortsatt av politiet.

Samtidig sier Nicaraguas senter for menneskerettigheter at det er vanskelig å oppgi et eksakt tall ettersom flere løslates etter en dag eller to.

To andre menneskerettighetsorganisasjoner sier de har meldinger fra om lag 150 personer som forteller at de har familiemedlemmer som holdes tilbake av myndighetene.