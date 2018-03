Positive reaksjoner på at Trump og Kim skal møtes

– En historisk milepæl, kaller Sør-Koreas president Moon Jae-in møtet som skal finne sted mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Det er ventet at Trump og Kim vil møtes innen utgangen av mai, kunngjorde lederen for den sørkoreanske delegasjonen i USA, Chung Eui-yong, på en pressekonferanse torsdag kveld.

Den sørkoreanske presidenten er optimistisk og mener møtet kan føre til fred på Koreahalvøya, heter det i en uttalelse fra presidentkontoret.

Kina ber om politisk mot

Også i Japan er reaksjonen positiv.

– Jeg setter stor pris på at Nord-Korea har endret kurs og vil inngå samtaler om atomnedrustning, sier statsminister Shinzo Abe.

Abe og Trump er enige om å fortsette å legge maksimalt press på Nord-Korea for at landet skal gjøre konkrete tiltak mot en atomnedrustning.

– Samtaler for samtalene skyld er meningsløst, sa han.

Fra Kina er reaksjonene positive. Der ber man nå om politisk mot.

– Det er et positivt signal at USA og Nord-Korea skal ha en direkte dialog, sa utenriksdepartementets talsmann, Geng Shuang.

– Et skritt i riktig retning, vi håper møtet vil finne sted, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Han mener dette kan være et skritt på veien for å få normalisert situasjonen på den koreanske halvøya.

Roser Trump

– Dette er ikke minst Trumps fortjeneste, sier direktøren for tenketanken Korea Economic Institute of America i Washington, Troy Stangarone.

Han mener presidenten skal berømmes for at han strammet grepet om nordkoreansk økonomi, melder nyhetsbyrået Ritzau. Selv om han mener det er vanskelig å vite hvorfor Kim Jong-un strekker ut hånden nå, sier han at årsaken kan være at sanksjonene er blitt for store.

– Vi har sett et stort fall i eksporten til Kina i det siste, sier han.

Også børsene i Asia har tatt vel imot nyheten om møtet. Der har det vært oppgang, selv om nyheten om at Trump innfører tollavgift på stål og aluminium også har preget markedet, skriver E24.