156 mennesker er nå bekreftet døde etter halloween-ulykken i Sør-Korea. Nesten like mange er skadd, flere av dem alvorlig.

Tragedien skjedde da mange folk ble trengt sammen i en smal gate i Seouls livlige utelivsdistrikt Itaewon.

Samtidig som dødstallet stiger, sorteres de avdødes eiendeler i en gymsal.

Ansatte tar bilder av sko og klær. Etterlatte ser etter gjenstander fra sine kjære.

256 par sko, 258 klesplagg, 124 vesker, elektronikk, kosedyr og halloween-masker.

Politifolk undersøker åstedet der folk ble trampet i hjel under halloween-feiringen lørdag. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Det er helt stille mens de besøkende kikker ned på de over 800 gjenstandene i salen for mistet og funnet.

For mange av de besøkende er det viktigste borte for alltid.

Reddet

En overlevende ser etter vesken som ble borte i kaoset.

Hun passerer en Happy Halloween-veske og et Minni Mus-hårbånd, men finner ikke det hun leter etter.

En samling av sko som ble mistet under halloween-tragedien i Seoul. Foto: Lee Jin-man / AP

Hun og venninnen var på vei hjem da trengselen oppsto.

– Jeg ble trykket helt nederst i smuget, men jeg overlevde fordi overkroppen min ikke ble presset under, forteller kvinnen til Reuters.

Venninnen reddet også livet.

Folk sørger ved åstedet for halloween-tragedien i Seoul. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Politiet tar selvkritikk

Halloween-feiringen hadde ingen offisiell arrangør. Politiet har påpekt at de ikke har retningslinjer for å håndtere hendelser uten arrangør hvor folkemengder trenger seg sammen.

Politiet fikk flere henvendelser om farlige situasjoner i forkant av halloween-tragedien, men håndterte dem ikke godt nok, sier landets politisjef.

Politiet visste at en stor folkemengde hadde samlet seg selv før trengselen oppsto, noe som umiddelbart indikerte en farlig situasjon, erkjenner politisjef Yoon Hee-keun.

Ansatte tar bilder for å registrere gjenstandene, mens besøkende kan lete etter sine eller avdødes eiendeler. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Han la til at måten politiet håndterte henvendelsene på var utilstrekkelig.

– Jeg føler et ubegrenset ansvar for den offentlige sikkerheten rundt denne ulykken, og jeg vil gjøre mitt beste for å sørge for at en slik tragedie ikke skjer igjen, sier Yoon, og lovte en grundig etterforskning.

Det ble sendt 137 politibetjenter for å holde vakt i forkant av ulykken. Flere vitner har stilt spørsmål om hvorvidt dette var nok til å håndtere de anslagsvis 100.000 som hadde samlet seg i gatene.

Politiet har dessuten erkjent at de 137 betjentene primært var til stede for å avverge kriminalitet, og især narkotikabruk – ikke håndtering av folkemengder, skriver NTB.

Minnestund for Stine (20)

Stine Roalkvam Evensen (20) fra Sandnes omkom i tragedien.

Familien var i kontakt med datteren få timer før den fatale hendelsen.

I dag holdes det en minnestund på universitetet der hun gikk, slik at venner kan minnes henne. Det skal også være en samling for norske studenter på ambassaden.

Det var flere nordmenn som havnet midt i kaoset lørdag. For noen av dem var det bare flaks som gjorde at de reddet livet.