– Det er et uvirkelig sjokk. Det er vanskelig å tro at det er sant, sier Stines far Erik Evensen.

Han og familien var i kontakt med datteren få timer før den fatale hendelsen.

Tragedien i Sør-Koreas hovedstad skjedde lørdag kveld, da folk samlet seg for å feire allehelgen.

Trengselen skal til slutt ha blitt så stor at folk fikk panikk og trampet over hverandre i et forsøk på å komme seg vekk.

154 mennesker er bekreftet døde. UD bekreftet søndag at en norsk statsborger var blant de omkomne. Den omkomne er 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Ganddal i Sandnes.

Stine studerte språk ved Yonsei University i Seoul i Sør-Korea.

I helgen skulle hun være sammen med venner for å feire at koronarestriksjonene var opphevet.

– Endelig kunne alle være sammen uten munnbind-restriksjoner. Det var halloween-stemning i byen, forklarer faren.

Stine likte godt å kle seg opp i den koreanske folkedrakten Hambok. Med venner dro hun flere ganger til Gyeongbokgung Palace for å kjenne på Koreansk kultur og være prinsesse. Foto: privat

Familien var i kontakt med henne da hun gjorde seg klar, få timer før den tragiske ulykken.

Hun sendte også snap og fortalte at det var mange folk ute denne kvelden.

Dette la Stine ut på snapchat-story før ulykken fant sted. Foto: privat

Men så mistet de kontakten med henne.

Inntil venner kontaktet familien med beskjed om at datteren var funnet som en av de 154 omkomne. Deretter kom bekreftelsen fra skolen, så UD.

Igjen sitter familien i dyp sorg. I dag holdes det en minnestund på universitetet der hun gikk, slik at venner kan minnes henne.

ÅSTED: Redningsmannskap på plass i den smale gaten i Seoul der folk var samlet til halloween-feiring. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Omsorgsfull

Familien beskriver Stine som en omsorgsfull person.

– Hun tok seg ofte av andre og viste omsorg for sine venner, litt som en mor, sier mor Susanne Roalkvam.

Hun hadde også en eventyrlysten side og var en veldig glad person med stor interesse for reise, andre kulturer og språk.

– Det er disse interessene som førte henne til Sør-Korea, sier moren.

Der har hun bodd siden november i fjor, og etter planen skulle hun snart komme hjem for å ta fatt på en bachelor ved Universitetet i Stavanger.

– Året i Seoul ga henne mange nære vennskap, og hun hadde allerede planene klare for å dra tilbake på besøk, sier moren.

Stine sa at disse kirsebærtrærne var noe av det vakreste hun hadde sett. Foto: privat

Hun ble også så god i koreansk at hun kunne gjøre seg forstått i dagliglivet. Det kunne familien selv bevitne da de besøkte henne i sommer.

– Det var mange koreanere som ble overrasket når en norsk ung jente snakket koreansk, sier moren stolt.

Flere utlendinger omkom

Blant de 154 omkomne i halloween-ulykken i Sør-Korea er det 22 utlendinger fra 13 land, melder Reuters.

I tillegg til Stine Roalkvam Evensen fra Norge, er det døde fra Kina, Iran, Russland, USA, Usbekistan, Vietnam, Kasakhstan, Østerrike, Sri Lanka, Thailand og Frankrike. Det melder Yonhap nyhetsbyrå.