PLOs generalsekretær Saeb Erekat er død

Han var en av palestinernes mest profilerte ledere og kjent som en av arkitektene bak Oslo-avtalen. Han har vært hovedforhandler i flere runder med fredssamtaler og var en svært sentral rådgiver for flere av palestinernes øverste ledere.

I oktober ble han innlagt på sykehus i Israel for behandling, etter komplikasjoner som følge av koronasmitte. I 2017 gjennomgikk han en lungetransplantasjon, noe som bidro til å svekke immunforsvaret. Han ble svært syk etter å ha fått påvist koronasmitte og ble lagt i kunstig koma.

Han etterlater seg kona, fire barn og åtte barnebarn.

Jobbet for en tostatsløsning

Erekat studerte i USA. Han var involvert i nesten hver eneste forhandlingsrunde mellom israelere og palestinere. I flere tiår snakket han varmt for en tostatsløsning. Han forsvarte det palestinske lederskapet og klandret israelerne for at de ikke klarte å skape fred, skriver nyhetsbyrået AP.

Han var en av Fatah-grunnlegger Yasser Arafats aller nærmeste medarbeidere og dukket for første gang opp på den internasjonale scenen under en fredskonferanse i Madrid i 1991, med det sterkt symbolske Palestina-skjerfet rundt halsen.

Saeb Erekat taler på et folkemøte i Jeriko i januar 2011. Foto: Ammar Awad / Reuters

Minnes en velartikulert talsmann

En som kjente Saeb Erekat godt er Jan Egeland. Han var statssekretær i Utenriksdepartementet da Osloavtalen ble forhandlet frem. Egeland sier at Erekat ikke selv var med på de hemmelige forhandlingen frem mot Osloavtalen.

– Men han flere ganger til Oslo senere og ble kjent med oss som hadde jobbet med den.

Egeland mener Erekats viktigste bidrag var at han ble en internasjonal talsmann.

Jan Egeland sier Saeb Erekat snakket slik at folk forsto hva som vbar på spill. Foto: NRK

– Har i over 30 år vært kanskje den best velartikulerte blant mange velartikulerte palestinere. Han var interessert i å forstå den andre siden, sier Egeland til NRK.

Nordmannen mener palestineren var en mann som kunne snakke med folk slik at de forsto hva som var på spill.

– Han kunne snakke om hvordan den israelske okkupasjonen lammet Palestina. Dessverre har han nok ikke vært særlig nytenkende og nyskapende, legger han til.

Erekats død er et stort tap for palestinerne, sier president Mahmoud Abbas. Han har varslet en tre dager lang nasjonal sørgeperiode.