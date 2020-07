Plastsjokk i Themsen etter ny studie

Det kommer fram i studier som er gjort i samarbeid mellom The Natural History Museum i London, Zoological Society of London og forskningsuniversitetet Royal Holloway.

De er publisert i tre forskjellige artikler i tidsskriftene Environmental Pollution og Science of the Total Environment. Der slår forskerne fast at plastmengdene er noen av de høyeste i verden.

Forskerne estimerer at det flyter så mye som 94.000 mikroplastpartikler per sekund i områdene med høyest konsentrasjon.

Mengdene funnet per kubikkmeter er høyere enn i Donau, Rhinen, Po eller Chicagoelven, men ikke i nærheten av målinger gjort i den kinesiske Yangzte.

Men i Themsen-undersøkelsen har forskerne eksludert målinger av mikrofibre, som utgjør 79 prosent av mikroplasten i Yangzte.

Themsen er Storbritannias nest største elv og er velkjent ettersom dens nordre del renner gjennom London.

Har dannet seg «våtserviettrev»

Glitter, mikroperler fra kosmetikk og fragmenter fra større plastgjenstander er noen av kildene til forurensningen. Matemballasje anses for å være den største synderen.

I tillegg samles det opp store mengder våtservietter som har blitt spylt ned i do på elvens bredder. Enkelte steder er det så mye at det har dannet seg egne «våtserviettrev».

Mange våtservietter er laget av plastbaserte tekstiler med lang nedbrytningstid.

Etter de nedslående funnene vil nå forskerne ved Royal Holloway ha strengere reguleringer for merking og håndtering av plastprodukter.

– Vår studie viser at strengere regler er høyst nødvendige. Det er også behov for videre forskning av hvilken innvirkning mikroplast og mikrofibre har på økosystemet i Themsen, sier forsker Katherine McCoy til BBC.

Forskerne frykter at den pågående pandemien kan ha gjort situasjon verre gjennom økt bruk av engangshansker, munnbind og rengjøringsprodukter som inneholder plast.

Elva Themsen i England, som blant annet renner gjennom den britiske hovedstaden London, er full av plast. Foto: Matt Dunham / Matt Dunham

– Dyrelivet truet

Små plastbiter har blitt funnet i to krabbearter som lever i Themsen. I magen til krabbene fant forskerne mikroplast fra blant annet sanitetsbind, ballonger, strikk og plastposer.

Totalt 135 krabber ble undersøkt – noe som resulterte i 874 biter av plast.

– Vi ble sjokkert over å se at krabbene var fulle av plast da vi tok dem med tilbake til laboratoriet, sier forsker Alex McGoran.

Mikroplast ble også funnet i ni fiskearter i elven.

Muslinger funnet i nærheten av de såkalte våtserviettrevene viste seg å inneholde syntetiske polymerer, som kan ha kommet fra våtserviettene og andre forurensere funnet på stedet.

– Selv om Themsen nå er mye renere når det gjelder kjemisk forurensning, lider elven av betydelig plastforurensning. Igjen er dyrelivet vårt truet, sier Dr. Paul Clark ved Natural History Museum.