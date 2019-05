Plasserte en kylling i stolen til justisministeren under høring

Justisminister William Barr var bedt om å forklare hvordan han har håndtert spesialetterforskingen om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Dagen før stilte Barr i høring i det republikansk-kontrollerte senatet, der demokratene beskyldte ham for å hvitvaske rapporten for å beskytte president Donald Trump. Barr har lenge antydet at han ikke ville møte i representanthuset, angivelig fordi han var uenig i hvordan høringen skulle gjennomføres.

Justisminister William Barr stilte i høring i senatet 1. mai, men nekter å stille i representanthuset fordi de ikke ble enige om reglene for høringen. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Da det ble klart at lederskapet åpnet for at advokater kunne kryssforhøre ham når komiteens medlemmer var ferdig med spørsmålsrunden, nektet han å komme.

President Trumps justisdepartement har heller ikke møtt justiskomiteens tidsfrist for å overlevere hele Robert Muellers rapport, uredigert og usladdet, samt bevismaterialet.

Parodi-høring av Barr

Likevel møtte de folkevalgte i husets justiskomite opp til avtalt tid. En av dem hadde tatt med kyllingvinger, som han spiste. Demokraten Steve Cohen ga justisministeren et nytt kallenavn og sa at «kyllingen Barr burde ha møtt opp i dag».

Han plasserte også en kylling ved den tomme stolen som var reservert justisministeren. Den skulle signalisere at justisministeren var for feig til å møte opp.

Justiskomiteens medlem Steve Cohen (D) spiste kyllinger under den 15-minutter lange parodi-høringen av justisministeren. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

De to høyest rangerte i justiskomiteen, en fra hvert parti, snakket i et kvarter før de avsluttet liksom-høringen, som gjorde narr av justisministeren.

Republikaneren Doug Collins slo tilbake mot kollegene og kalte den vitne-løse høringen «et sirkus».

Krever justisministerens avgang

Demokratene vurderer nå hvordan de skal forfølge saken videre. Justiskomiteen kan stevne justisministeren. Nekter han fortsatt å komme, kan de anklage ham for forakt for kongressen. Det kan bety bøter. Kongressen har ikke makt til å fengsle.

Representanthuset kan også vedta at det skal leses opp en fordømmende erklæring av oppførselen i all offentlighet. De kan også vurdere mistillit.

Enkelte av dem som vil bli demokratenes presidentkandidat mener kongressen må starte prosessen for å få avsatt Barr gjennom riksrett.

Demokratene ønsker også å få spesialetterforsker Robert Mueller for kamera i en åpen høring. Det kan skje i midten av mai.

Demokratene raser

Barr fikk demoratene på nakken da han forrige måned sa til kongressen at han ikke visste om spesialetterforsker Robert Mueller støttet sammendraget han hadde lagd av rapporten.

Nancy Pelosi, som er leder i representanhuset, sier at «justisministeren ikke fortalte sannheten til kongressen. Det er en forbrytelse.» Hun vil ikke svare på om justisministeren bør stilles for retten. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Representanthusets leder, Nancy Pelosi (D), mener justisministeren løy for kongressen og kaller det et lovbrudd. Hun ville ikke svare på spørsmål om justisministeren burde straffeforfølges.

Flere demokrater har bedt Barr gå av etter publiseringen av et brev der Mueller er kritisk til Barrs gjengivelse av spesialetterforskningen. Brevet er datert 27. mars, to uker før Barr fortalte kongressen at han ikke visste om Mueller støttet konklusjonene hans.

Barr skrev sammendraget 24. mars og orienterte kongressen 10. april.

Justisministeren hevder sammendraget inneholder hovedkonklusjonene fra granskingen, men ifølge Mueller mangler det tilstrekkelig «kontekst, karakter og substans».