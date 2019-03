– Sladdet Mueller-rapport sendes Kongressen i midten av april

Så langt er det bare et fire siders sammendrag som Barr har gjort av den nesten 400 sider lange rapporten som er offentliggjort.

Demokratene i Kongressen har krevd å få se hele dokumentet, og ikke bare sammenfatningen.

Barr sier Muellers rapport redigeres av juridiske hensyn, blant annet knyttet til følsomme etterretningstemaer og for å beskytte «perifere tredjeparters» privatliv.

Barr kommer med de nye opplysningene i et brev som er offentliggjort av justiskomiteen i Representantenes hus.

– Alle vil snart kunne lese rapporten selv, skriver Barr i brevet.

Han skriver også at han ikke har tenkt å la Det hvite hus gjennomgå rapporten før den blir oversendt Kongressen.

Justisministers William Barr sendte et brev med fire siders sammendrag om Mueller-rapporten til lederne i Kongressen, men lover at mer vil komme. Foto: Jim Bourg / Reuters

– Ingenting å skjule

– Jeg har absolutt ikke noe å skjule, sa president Donald Trump til journalister i Florida etter at Barrs brev ble lagt ut.

Han gjentok sin karakteristikk av etterforskningen som en «heksejakt».

Trump sa han vil la Barr ta alle avgjørelser om offentliggjøring av rapporten, og føyde til at han har stor tillit til justisministeren.

Følg saken i vårt nyhetssenter:

Russland

Spesialetterforsker Robert Mueller har undersøkt Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske valget i 2016. Spesialetterforskeren har ikke funnet bevis for at Donald Trump eller hans medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter i valgkampen.

Mueller er mer uklar når det gjelder om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen.

– Spesialetterforskeren konstaterer at «selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten begikk en forbrytelse, så frikjenner den ham heller ikke», skriver justisministeren i sitt sammendrag.

Robert Mueller leverte fra seg rapporten fredag 22. mars. Nesten to år brukte spesialetterforskeren og hans team på å granske om president Donald Trump og hans valgkampanjestab samarbeidet med Russland under presidentvalgkampen i 2016. Foto: Cliff Owen / AP

Vil gi ut rapporten

Forleggerne står allerede klare til å gi den sladdede rapporten ut i bokform, så snart den er offentliggjort. Uten tabeller og vedlegg er rapporten på rundt 400 sider.

Minst tre forlag – Melville House, Skyhorse Publishing og Scribner, sistnevnte i samarbeid med The Washington Post – ønsker å gi ut rapporten i bokform, både på trykk og i digital versjon.

Offentlige granskinger er ikke opphavsrettsbeskyttet i USA, og forleggerne står derfor fritt til å trykke, distribuere og selge rapporten.

I likhet med rapporten etter terrorangrepene 11. september vil Muellers rapport også trolig ligge fritt tilgjengelig på myndighetenes nettsider, så alle kan lese den gratis.

Det er ventet at noen av forlagene vil legge til eget materiale og analyse for å lokke interesserte til å kjøpe deres versjon.

Skyhorse sier de skal ha med en introduksjon skrevet av Trump-tilhenger Alan Dershowitz, mens Scribners versjon skal ha kommentarer fra folk som skriver for Washington Post.

Melville sier derimot at de ikke vil legge til noen analyse fordi de vil at rapporten skal legges fram som et upartisk dokument.

Forlagene har som mål å være klare med sine utgivelser innen to uker etter at Barr frigir rapporten.