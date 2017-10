– Jeg kan huske barneårene på skolen. Da ble vi straffet hvis vi snakket katalansk. Vi står nå i fare for å miste alle de årene med fremskritt vi har hatt etter at Franco døde.

Tror hun får stemt

76 år gamle Pilar Roure Aulinas rører i sin kaffe italiano på fortuaskafeen i Barcelona. Denne helgen reiser hun til barndomshjemmet for å stemme i landsbyen der hun vokste opp.

– Ja, jeg tror jeg kommer til å få stemt. Det er et lite sted og de kan ikke plassere politifolk foran alle valglokalene. Dessuten kjenner vi jo politiet der. De kommer ikke til å hindre oss i å stemme, sier Pilar Roure Aulinas.

Pilar Roure Aulinas møter hos sammen på en kafé i Barcelona. Foto: Jorne Van Damme / NRK

På balkongene over kafeen henger katalanske uavhengighetsflagg og flagg med ordet «sí» eller «ja». Foto: Jorne Van Damme / NRK

Den spanske grunnlovsdomstolen har slått fast at folkeavstemningen i Catalonia er i strid med grunnloven:

Regjeringen i Spania har bedt både den nasjonale sivilgarden og Catalonias eget regionale politi, Mossos d'Esquadra, sørge for at offentlige bygg ikke blir tatt i bruk som stemmelokaler.

Tok over skoler

Fredag ettermiddag da skoleuken var over og elevene skulle hjem tok tilhengere av uavhengighet kontrollen over flere skoler.

Noen av dem var foreldre med barn på skolen. En av skolene er Institut Miquel Tarradell som ligger 400 meter fra Cataloniaplassen i sentrum av Barcelona.

– Vi besluttet å ta over skolen fordi det var en reell fare for at Mossos, det regionale politiet, ville ta kontroll over denne skolen og gjøre det umulig for oss gjennomføre avstemmingen på Søndag, sier Pepe Roselló, en av dem som leder gruppen som tok over skolen fredag ettermiddag.

Pepe Roselló kjemper for at folkeavstemningen om uavhengighet skal gjennomføres. Foto: Jorne Van Damme / NRK

Mossos d'Esquadra har vært innom og notert ned hvem som er med på aksjonene og sagt at alle skal være ute av bygget innen klokken seks søndag morgen. Pepe Roselló tror ikke det er noen fare for voldelig konfrontasjon.

– Det har ikke vært noen konfrontasjoner frem til nå. Hvis sikkerhetsstyrkene angriper oss vil det mangle all legitimitet.

Ingen vet hva som skjer søndag

Sannheten er at det er ingen som helt vet hva som vil skje søndag.

Lørdag meldte den spanske regjeringens øverste representant i Catalonia at politiet hadde stengt av halvparten av 2315 valglokaler.

163 skoler skal være overtatt av foreldre, skoleelever og aktivister som ønsker at folkeavstemmingen skal gjennomføres.

Fristen er satt til klokken seks søndag morgen. Innen da må de som tok over skoler for å beskytte folkeavstemningen forlate lokalene. Det er lite sannsynlig at de vil følge beskjeden. Foto: Jorne Van Damme / NRK

Åpner gamle sår

– Jeg har sett så mye hat mot Catalonia. Ikke fra spanjoler, men fra Spanias regjering. Dette har radikalisert meg og jeg tenker: Nei, dette kan ikke fortsette lenger!

Som så mange andre i Catalonia forteller Pilar Roure Aulinas med såret stolthet at hun igjen føler noe av det samme som den gang fascisten og diktatoren Franco styrte Spania.

Det at noen utenifra forsøker påtvinge din del av landet et styresett og en kultur utenifra.

– I stedet for å oppmuntre til ulikhet og variasjon som er så mye rikere så skal alt være spansk. De tvinger på oss en monokultur. Det er som om alt som ikke er spansk plager dem. Det er så vanskelig å forstå fordi det er så mye rikdom i ulikhet, sier Pilar Roure Aulinas.