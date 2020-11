Pengebruken i USA-valget slår alle tidligere rekorder

Nettstedet Open Secrets har sett på pengebruken i årets amerikanske valgkamp.

Totalt ligger det an til at det blir brukt rundt 14 milliarder dollar, rundt 135 milliarder kroner.

Litt over halvpaten (7,25 millliarder dollar) går til valg til Senatet og Representantes hus.

6,63 milliarder går til kampen mellom president Trump og Joe Biden.

Det innebærer at det blir brukt over dobbelt så mye på årets valgkamp som på den for fire år siden.

Får mere penger fra kvinner

Ifølge CNN har kvinner i år gitt langt mer penger til politikere enn ved tidligere valg.

Kvinner utgjør rundt 44 prosent av de som gir penger.

For fire år siden skrev Hillary Clinton historie ved å bli den første kvinnelige presidentkandidaten. Likevel har kvinner i år gitt nesten 50 prosent mer enn ved forrige valg.

Det er Joe Biden som får størstedelen av pengene fra kvinnene. I august samlet han inn 33,4 millioner dollar fra kvinner, mens Donald Trump fikk inn 8,7 millioner dollar.

7,6 millioner har gitt penger

New York Times har sett nærmere på hvor og når Trump og Biden har samlet inn penger.

Til sammen har 7,6 millioner amerikanere gitt penger til en av kandidatene.

Biden henter mest penger på de to kystene, særlig i New York og California. For Trump er Texas den største pengebingen,

Frem til slutten av august samlet Biden og Trump inn omtrent like mye. Etter at han valgte Kamala Harris som sin visepresident-kandidat har imidlertid Biden fått et løft.

Det gjør at Biden har samlet inn 1067 millioner dollar, mens Trump har samlet inn 732 millioner dollar.

Det mest oppsiktsvekkende er at Biden har samlet inn langt mer enn Trump fra hvite velgere med universitetsutdannelse.

Disse har tradisjonelt stemt på - og donert til - Republikanerne. I år er det snudd fullstendig på hodet.

I de områdene der der er flest med høyere utdanning, har Biden samlet inn mer enn fire ganger så mye som Trump.

President Trump og Joe Biden drev valgkamp i Wisconsin, Pennsylvania, Delaware og Iowa lørdag. Foto: JIM WATSON] [MANDEL NGAN / AFP

Mer penger til kongressvalgene

Selv om det er kampen om Det hvite hus som får mest oppmerksomhet, brukes det mer penger på valgene til Kongressen.

Det gjelder spesielt i en del jevne valg til Senatet. Demokratene har et håp om å vinne kontrollen over Senatet.

Derfor er det flere senatsvalg hvor det brukes enorme summer. Både i Maine og Nord-Carolina har kandidatene samlet inn opp mot en milliard kroner.

Steve Bullock prøvde i fjor å bli nominert som Demokratenes presidentkandidat. Da var en av fanesakene hans å kjempe mot pengebruk i politikken. Foto: Jose Luis Magana / AP

Har brukt over 1900 kroner per velger

Sett i forhold til antall velgere er det innbyggerne i delstaten Montana som det blir brukt mest penger på.

Ikke i presidentvalget, der vinner Trump enkelt, men i kampen om en plass i Senatet.

Guvernør Steve Bullock (Dem.) utfordrer den sittende senatoren, Steve Daines (Rep.).

Ifølge The Economist ligger det an til å bli brukt 150 millioner dollar – rundt 1450 millioner kroner – på senatsvalget i Montana.

Pengene blir først og fremst brukt på TV-reklame. I løpet av en halv time med lokale nyheter får seerne 15 politiske reklamer, hver av dem på et halvt minutt,

Ifølge The Economist bruker kandidatene i Montana over 1900 kroner på å overbevise hver enkelt velger.