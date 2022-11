Pence: Trump satte meg og min familie i fare

– Presidentens ord var uforsvarlige. Det var klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence i et intervju med ABC News søndag.

Bakteppet er stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. USAs folkevalgte var da i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier, en seier Trump ikke godtok.

Tidligere president Donald Trump hadde bedt Mike Pence om la være å godkjenne valget av Biden.

Det hadde han ikke autoritet til, sier Pence i intervjuet. Men Pence sier også at han ikke ville.

Fem mennesker døde under stormingen av Kongressen, mens Pence og andre folkevalgte søkte tilflukt.

Dramatiske bilder: Her knuser de et vindu og stormer Kongressen

Sterkt press fra Trump

Den tidligere visepresidenten sier til ABC at han ble sint da han så en Twitter-melding Trump hadde sendt ut mens opprøret utenfor Kongressen hadde startet. Trump skrev at Pence «ikke hadde mot nok til å gjør det som trengtes», ifølge NTB.

De to hadde jobbet tett sammen i fire år som president og visepresident i USA.

Mike Pence sier han snudde seg til datteren sin og sa: «Det krever ikke mot for å bryte loven. Det krever mot for å opprettholde loven», ifølge ABC News.

Dette er første gang Mike Pence snakker med pressen etter stormingen. Nå kommer han med boka «Så hjelp meg, Gud.»

Donald Trump nekter fortsatt å anerkjenne valgresultatet fra 2020. Foto: Andrew Harnik / AP

Demokratene vant Senatet

Under det viktige mellomvalget i USA i forrige uke, vant over 200 valgfornektere større og mindre valg i delstatene og i Kongressen. Dette er republikanere som støtter Trumps usanne påstand om at Biden ikke vant presidentvalget for to år siden.

Men republikanerne vant ikke det forventede flertallet i Senatet.

Det blir sett på som et tap for Donald Trump. Flere av den tidligere presidentens favoritter tapte sine valg.

Nå forsøker flere republikanere å distansere seg fra Donald Trump, ifølge The New York Times.

I morgen er det ventet at Donald Trump skal annonsere om han vil stille som presidentkandidat igjen i 2024.