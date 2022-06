– Trump tente flammen som førte til stormingen

Komiteen som gransker stormingen har avhørt over 1000 vitner som har fortalt om hva som skjedde i kulissene da flere tusen Trump-tilhengere stormet nasjonalforsamlingen for å hindre at Joe Biden ble utropt til USAs neste president 6. januar 2021.

Republikanske Liz Cheney gikk gjennom hovedpunktene i vitnemålene og videoklippene som skal spilles av i de kommende ukene. Hun er nestleder i komiteen som gransker stormingen, og er ikke i tvil om hvem som inspirerte angrepet.

– Trump tente flammen, sa Cheney da hun innledet nattas høring.

– Det er ikke tvil om at dette ikke var en spontan handling. Det var nøye planlagt, sa hun.

Bennie Thompson (demokrat) og Liz Cheney (republikaner) leder høringene om stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Pence fortjente det

Cheney lovet at komiteen skal legge fram videobevis og skriftlige vitnemål som skal bevise hva Trump visste og hva han gjorde og ikke gjorde.

Hun sa at en rekke ansatte i presidentens stab i Det hvite hus har fortalt at Trump, da han fikk vite at angriperne i Kongressen lette etter visepresident Mike Pence og ropte «heng Pence», skal ha sagt at «kanskje Pence fortjente det».

Hun sa også at Trumps rådgivere har fortalt at presidenten var klar over at han hadde tapt valget, men at han likevel fortsatte å spre påstander om valgjuks.

– Rent oppspinn

Daværende justisminister William Barr Barr og flere av Trumps ansatte har i videoavhør fortalt at Trump gjentatte ganger ble advart om at påstandene hans om valgjuks var usanne og uten grunnlag.

– Jeg sa at det var rent oppspinn (complete nonsense), men han fortsatte likevel, sa Barr i et videoklipp som ble vist.

Videoopptak av vitnemålet til tidligere justisminister William Barr ble vist på storskjerm under kongresshøringen Foto: Andrew Harnik / AP

Ivanka trodde på Barr

Flere høytstående rådgivere i kretsen rundt Trump har snakket med komiteens etterforskere, og flere videoklipp ble vist fra utspørringene.

Den tidligere presidentens datter, Ivanka Trump, sa i et kort videoklipp som ble vist fra hennes vitnemål, at hun fant Barrs forsikring om at valget ikke var fikset, troverdig.

Ivanka Trump på storskjerm under høringen i Kongressen. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I et annet klipp fortalte Jason Miller, en annen av rådgiverne, at Trump tydelig var gjort oppmerksom på at valgresultatet var korrekt.

Liz Cheney sa at høringen også vil vise at Trump forsøkte å presse ansatte og folkevalgte til å endre valgresultatet.

– Trumps advokater og juridiske rådgivere visste at det var feil, men de fortsatt å spre påstandene gjennom en rekke søksmål, og fikk mange til å tro på dem, sa Cheney.

Kongressbygningen i Washington D.C. ble stormet 6. januar 2021. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

– Stormingen var kuppforsøk

Granskningskomiteens leder Bennie Thompson (dem.) sa at angrepet var et «kuppforsøk» som satte demokratiet i USA i fare.

Flere videoklipp som ble vist i salen har ikke tidligere vært vist. De viste volden inne i bygningen, og tilhørerne var synlig berørt.

Cheney sa at Trump visste hva som skjedde inne i kongressbygningen, og at staben hans og ledende partifeller inne i bygningen bønnfalt ham om å be mobben trekke seg tilbake.

– Men Trump nektet. Han viste ingen vilje til å gripe inn, sa Cheney.

Hun presenterte vitnemål som viste at Trump verken tok kontakt med justisministeren, forsvarsministeren eller nasjonalgarden for å be om hjelp.

Til slutt var det ikke Trump, men visepresident Mike Pence som ba forsvaret og nasjonalgarden om å gripe inn og forsvare nasjonalforsamlingen.

Det bekreftet forsvarssjef Mark Milley.

– Det var et blodbad, en krigsscene

Etter innledningen fortalte flere politifolk hva de hadde opplevd.

Politikvinnen Caroline Edwards var blant de over 100 politifolkene som ble skadet under angrepet. Hun fortalte hvordan mobben angrep henne og hennes kolleger med køller og tåregass.

Hennes kollega Brian Sidnick døde under stormingen.

Hun beskrev det som skjedde som en krigsscene.

– Jeg så venner, kolleger med blod i ansiktet. Jeg skled i blodet deres. Det var kaos. Det var et blodbad.

Hun sa hun strevde med å forstå det hun så.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle oppleve dette. Jeg er trent i å håndtere arrestanter, men jeg er ikke kamptrent. Det jeg opplevde var langt over det jeg som politibetjent var trent for, sa hun.

Politikvinnen Caroline Edwards ble selv skadd i angrepet. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Dokumenter og videoklipp ble også lagt fram for å vise hvordan medlemmer i de høyreekstreme gruppene The Proud Boys og The Oath Keepers hadde planlagt og deltok i angrepet.

Komitelederen, Bennie Thompson, beskrev The Oath Keepers som en antidemokratisk gruppe, og at The Proud Boys som en gruppe som fremmer hvit overmakt.

Flere medlemmer i disse gruppene har fortalt i sine vitnemål at de oppfattet at de ble bedt om å komme til hovedstaden av presidenten og at de trodde på hans påstander om at valget var stjålet.

Etter to timer var nattas høring over. Thompson takket deltakerne for deres vitnemål, og sa at høringen fortsetter neste uke

Blant Trumptilhengerne som trengte seg inn i kongressbygningen var den såkalte QAnon-sjamanen, Jake Angeli med døpenavnet Jacob Anthony Chansley. Han er dømt til 3,5 år i fengsel for deltakelse i opprøret. Foto: SAUL LOEB / AFP

Guvernørkandidat pågrepet

Bare timer før høringen startet, ble en guvernørkandidat pågrepet. Republikaneren Ryan Kelley ble torsdag pågrepet av FBI, siktet for sin rolle under stormingen av Kongressen.

Kelley, som er en av fem republikanere som kjemper for å stille til guvernørvalget i Michigan til høsten, fikk også huset sitt gjennomsøkt av myndighetene.

Hvilken rolle Kelley skal ha spilt i stormingen av Kongressen, er hittil ikke kjent. Ifølge FBI skal han ha vært til stede. Nye bilder og videoer skal vise at Kelley forsøker å dirigere en mobb mot trappen til kongressbygningen, skriver nyhetsbyrået AP.

Ryan Kelley ble pågrepet torsdag morgen amerikansk tid. Foto: EMILY ELCONIN / Reuters

Nye opplysninger og bevis

Bildene av knuste vinduer, aggressive opprørere og livredde politikere sjokkerte verden for halvannet år siden. Stormingen ble av mange sett på som et veiskille i amerikansk politikk.

Bak de oppsiktsvekkende scenene stod i stor grad rasende tilhengere av Donald Trump, som ville hindre at valgnederlaget til den tidligere presidenten ble godkjent.

Dramatiske bilder: Her knuser de vindu og stormer Kongressen. Du trenger javascript for å se video. Dramatiske bilder: Her knuser de vindu og stormer Kongressen.

Nå er stormingen grundig gransket. Dermed innledes det en ny, TV-overført høringsrunde i Washington.

– Jeg tror det amerikanske folk vet mye allerede. Det har kommet mange oppsiktsvekkende avsløringer. Men det er mye de ikke har fått se, sier demokraten Adam Schiff, ifølge NTB.

I tillegg til de 1000 vitnene som er avhørt, har komiteen gått gjennom over 125.000 dokumenter for å finne svar på hva som førte til stormingen av Kongressen.

– Ved å sette sammen alle bitene og se på dette samlet, tror jeg det amerikanske folk bedre vil forstå hva som skjedde 6. januar i fjor, og hvilke trusler vi kan stå overfor i framtida, sier et av komiteens medlemmer, Elaine Luria.

Flere siktelser og lovbrudd

Den ferske pågripelsen av Ryan Kelley er ikke den første i forbindelse med stormingen i januar i fjor.

I tillegg til flere politiske rådgivere, ble for eksempel lederen for den høyreradikale gruppa Proud Boys pågrepet tidligere i år. Dette etter mistanke om at han hadde en rolle i hendelsen. Også flere av gruppas medlemmer har blitt tiltalt i forbindelse med stormingen.

Video fra innsiden: Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene. Du trenger javascript for å se video. Video fra innsiden: Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene.

Ifølge AP er mer enn 800 mennesker over hele USA siktet i forbindelse med opprøret.

Står fast ved at valget ble «stjålet»

Granskningskomiteen har tidligere sagt at de har bevis for at også Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre godkjenning av valgresultatene høsten 2020.

Hvordan dette kan ha påvirket volden som utspilte seg på Capitol Hill i fjor, har vært sentralt i komiteens undersøkelser det siste året.

I en uttalelse torsdag kveld norsk tid, står den tidligere presidenten fast ved at valget ble «stjålet». Han kaller stormingen av kongressbygningen «den største bevegelsen» i landets historie.

– 6. januar var ikke bare en protest, den representerte den største bevegelsen i landet vårt for å gjøre Amerika stort igjen, sa Trump på sin Truth Social-plattform.

– Det handlet om et valg som ble arrangert og stjålet, og et land som var i ferd med å gå til helvete, fortsatte han.