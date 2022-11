– De skitne, råtne demokratene stjal valget fra oss, sa Marjorie Taylor Greene i april 2021.

– Jeg tror valget ble stjålet fra Donald Trump. Det må vi snakke om, sa J.D. Vance i mars i år.

– Jeg føler virkelig den demokratiske maskinen stjeler valget fra det amerikanske folket, sa Markwayne Mullin i november 2020.

Alle tre vant seter i USAs Kongress i gårsdagens valg.

– Det er knapt mulig å overdrive hvor skadelig slike representanter er for folkestyret i USA, sier Eirik Løkke, rådgiver i tenketanken Civita.

Markwayne Mullin (t.v) feirer med velgerne sine valgnatta. Han stemte mot å godkjenne valgresultatet i Kongressen. Foto: Stephen Pingry / AP

Får mer makt

Totalt er over 200 republikanere som sier de ikke tror eller at de tviler på at Trump tapte valget for to år siden nå valgt inn i forskjellige styrende posisjoner. Det er litt over halvparten av alle de valgfornekterne som stilte til valg i år, ifølge en oversikt fra The New York Times.

Over 370 republikanere som trekker valgresultatet fra 2020 i tvil, stilte selv til valg i år.

Mange av dem har vunnet seter i Senatet, i Representantenes hus, som guvernører, valgansvarlige og statsadvokater i ulike delstater.

Tror på konspirasjoner

Da Marjorie Taylor Greene stilte til valg og vant for to år siden, skapte det store overskrifter.

48-åringen fra Georgia er blant det republikanske partiets mest ekstreme stemmer: Hun støtter konspirasjonsteorien QAnon, som blant annet tror at USA styres av en gruppe mektige pedofile. Hun har kommet med både rasistiske og antisemittiske uttalelser.

To nye år i Kongressen for Marjorie Taylor Greene. Hun er populær blant tilhengere av konspirasjonsteorien QAnon. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Flere av hennes meningsfeller har fått plass i Det republikanske partiet.

Nå ligger Greene an til å få en viktigere rolle i Representantenes hus. Hun sier selv at hun vil etterforske demokratene for valgfusk, fordi hun fortsatt ikke tror Joe Biden vant presidentvalget.

Det er svært ødeleggende for det amerikanske demokratiet, sier Eirik Løkke, rådgiver i tenketanken Civita.

Han kaller det antidemokratisk.

– Å ha kandidater og representanter som ikke anerkjenner valg er tilnærmet definisjon på å være antidemokratisk, sier Løkke.

President Joe Biden fikk 7 millioner flere stemmer enn Donald Trump i 2020. Trump gikk til sak i en rekke delstater, men tapte. Det er ikke funnet noen bevis for utstrakt valgfusk.

Trump fortsatt sterk

De mange republikanerne som vant, har alle støttet eller fått støtte av tidligere president Donald Trump. De har også hatt økende innflytelse i det republikanske partiet, påpeker Eirik Løkke.

J.D. Vance, med Trump i ryggen, vant sitt første senatsvalg i Ohio i går. Foto: Michael Conroy / AP

– De har hatt veldig stor innflytelse i det republikanske partiet, særlig fordi Donald Trump er den største og viktigste valgfornekteren, sier Løkke.

Han sier den store løgnen om valgfusk nærmest har blitt en lakmustest i partiet. Man må vise lojalitet til Trump ved å lyve om valget i 2020, og at Joe Biden ikke er legitimt valgt, sier han.

Samtidig viser gårsdagens valg at republikanske velgere ikke omfavner alle Trumps kandidater.

I Arizona ser valgfornekter Blake Masters ut til å tape klart. I Pennsylvania tapte både Douglas Mastriano (til guvernør) og Mehmet Oz (til senatet), begge hardnakkede trumpister.

Mehmet Oz fikk Trumps støtte, men ikke velgernes, da han forsøkte å bli guvernør i Pennsylvania. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Etter at Donald Trump nektet å godta at han tapte valget i 2020, har flere republikanere gjentatt løgnen om at valgresultatet var feil. Det kulminerte med stormingen av Kongressen 6. januar 2021, da flere tusen mennesker forsøkte å forhindre USAs folkevalgte fra å godkjenne Joe Bidne som president.