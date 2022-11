To mennesker ble drept i Ukrainas naboland Polen, da et missil traff et kornlager øst i landet i går.

Hadde raketten kommet fra Russland, ville det eskalert den pågående krigen dramatisk. Raketten traff byen Przewodów, rundt seks kilometer fra grensa til Ukraina.

Flere statsledere peker nå mot Ukraina.

Polske myndigheter går nå ut og sier at raketten trolig er ukrainsk og at det dreier seg om en uplanlagt hendelse. Den polske presidenten understreker at det ikke er noen tegn til at landet ble angrepet bevisst. President Andrzej Duda legger til at det ikke foreligger noen foreløpige beviser for at raketten ble skutt ut fra Russland.

Her slo missilet ned i Polen tirsdag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. Her slo missilet ned i Polen tirsdag ettermiddag.

Nato-sjef Jens Stoltenberg kalte inn til krisemøte i formiddag. Under en pressekonferanse sier han at det ikke er noe som tyder på at Russland planlegger militære angrep mot Nato.

USA sier de første undersøkelsene tyder på at raketten kom fra Ukraina, som forsøkte å forsvare seg mot voldsomme russiske rakettangrep.

– Det er usannsynlig at den ble skutt opp fra Russland, sa Biden til journalister onsdag morgen.

Også Belgia sier informasjonen de har nå tyder på at missilet trolig var ukrainske luftvernvåpen.

– Angrepene er mest sannsynlig et resultat av ukrainske luftvernsystemer som ble brukt for å skyte ned russiske raketter, sier Belgias forsvarsminister Ludivine Dedonder.

Belgias forsvarsminister Ludivine Dedonder. Foto: HATIM KAGHAT / AFP

Tirsdag gjennomførte Russland flere luftangrep enn noen gang siden krigen startet, ifølge BBC.

Polens president Andrzej Duda sa i går natt at de ikke visste hvor raketten kom fra, men at den var produsert i Russland.

Polens president Andrzej Duda Foto: PAWEL SUPERNAK / EPA

Russland avviser at de har noe med hendelsen å gjøre.

De sier missilet som traff Polen er et ukrainsk missil type S-300.

De sier også at de russiske angrepene tirsdag bare rettet seg mot Ukraina, og at det nærmeste angrepet var 35 kilometer innenfor Ukrainas landegrenser.

Tyskland maner til ro

Tysklands statsminister Olaf Scholz ber om at eksplosjonene etterforskes grundig før det trekkes konklusjoner i saken.

– Denne ødeleggelsen må undersøkes, rakettdelene må undersøkes og så må vi vente på resultatene før de blir offentliggjort, sier Scholz til pressen, skriver NTB.

– I en så alvorlig sak må det ikke komme noen forhastede konklusjoner om hendelsesforløpet før en nøye etterforskning er gjennomført, sier han.

Redningsarbeid i landsbyen Przewodow, etter at en rakett eller rakettrester traff en korntørke. Foto: UGC / Reuters

Også Kina oppfordrer til ro rundt saken.

– Under nåværende omstendigheter burde alle parter holde seg rolige og utvise tilbakeholdenhet for å unngå eskalering av situasjonen, sier utenrikspolitisk talsperson for Kinas regjering, Mao Ning.