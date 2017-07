Pave Frans kjemper for forandring

Denne uken har en ny sexskandale rystet den katolske kirken. Sangerne i verdensberømte tyske guttekoret Regensburger Domspatzen.har vært utsatt for mishandling og seksuelt misbruk gjennom flere tiår.

Minst 547 korgutter har vært mishandlet, og 67 av dem er blitt seksuelt misbrukt, går det frem av en rapport som advokaten Ulrich Weber har laget på oppdrag fra kirken.

Advokaten har fått tilgang til kirkens arkiv for perioden 1945-1992, men sier det er all grunn til å tro at mishandlingen og misbruket har fortsatt etter dette.

Et helvete

Sangerne i det berømte guttekoret Regensburger Domspatzen har vært utsatt for omfattende mishandling og seksuelt misbruk. Georg Ratzinger, bror av den forrige paven, Benedikt 16. ledet koret i 30 år. Her er de to sammen med korguttene. Foto: OSSERVATORE ROMANO ARTURO MARI / AFP

– Ofrene for overgrepene beskriver tiden i koret som et fengsel, et helvete og en konsentrasjonsleir, sier advokaten på en pressekonferanse. Og han tror det er snakk om store mørketall.

Et helt kapittel i advokatens rapport handler om Georg Ratzinger – leder for det berømte koret i 30 år, og bror av den forrige paven Benedikt 16.

Ratzinger har innrømmet at han har brukt vold i opplæringen av korguttene, men sier at dette i hans tid som korleder var vanlig oppdragelse av barn. Han benekter at han har kjennskap til sexmisbruk.

En av de misbrukte guttene, Alexander Probst, sier at Ratzinger var en brutal mann i et brutalt system:

– 547 barn er blitt pint og plaget, misbrukt og mishandlet, og er påført store mentale skader. Mange av oss er den dag i dag sterkt traumatisert, sier den tidligere korgutten.

Gud gråter

Skandalen i sørtyske Bayern gjenåpner det mørkeste kapittel i den katolske kirkens nyere historie. Helt siden de første avsløringene av seksuelt misbruk i kirken kom på 1980-tallet har en rekke slike saker sjokkert verden.

På ny er den katolske kirken rammet av en sexskandale. Slike saker har vært en enorm belastning for kirkens omdømme, og har fått mange til å vende den ryggen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

De største skandalene har vært i USA, Irland og Australia, men det har også vært store avsløringer i Belgia, Tyskland, Spania og Italia. De tre siste pavene har hatt kampen mot sexmisbruk av barn øverst på sin dagsorden:

– Jeg fylles fortsatt med skam over at personer som har hatt myndighet over små forsvarsløse barn, har utført slike avskyelige handlinger, sier pave Frans.

– Gud gråter over det han ser, og jeg kan forsikre om at kirken nå har den strengeste kontroll med at slike overgrep ikke forekommer, sier paven.

Tung kamp

Det er ingen som tviler på pavens sterke engasjement i kampen mot misbruk av barn i kirken. Flere hundre prester har fått sparken i hans tid på den hellige stol, og det er blitt stadig mer vanlig at kirken oversender misbruksaker til politiet.

Men mange mener oppgjøret med sexforbryterne går for langsomt, og at mange ledende geistlige fortsatt holder sin hånd over prester som forgriper seg på sine sognebarn.

Og den siste tiden har en slik sak kommet ubehagelig nær paven selv.

Både pave Frans og hans to forgjengere har hatt kampen mot misbruk av barn i kirken øverst på dagsordenen. Men fortsatt gjør den katolske kirken for lite for å hindre overgrep, mener kritikerne. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Omstridt finansminister

Kardinal George Pell ble hentet av pave Frans til stillingen som leder for Vatikanets nye økonomisekretariat – i praksis finansminister.

Det gjorde den australske kirkelederen til Vatikanets tredje mektigste mann, etter statssekretæren og paven selv.

Pell fikk dermed en nøkkelstilling i pavens reform av den såkalte kurien, den katolske kirkens- og Vatikanstatens forvaltning. Her sitter et tungt byråkrati, ofte med egne maktambisjoner og interesser, og pavens ønske om forandring har møtt sterk motstand.

Kardinal Pell har derfor vært alt annet enn populær blant byråkratene.

Fra avlat til bankskandaler

Er man borger av Vatikanstaten kan man få bankkort i den beryktede Vatikanbanken – selve symbolet på de mange økonomiske ulovlighetene som knyttes til den katolske kirken. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Den katolske kirken har et langt synderegister når det gjelder penger. Helt fra avlatshandelens dager på 1400- og 1500-tallet har pavestolen vært gjenstand for hyppige økonomiske skandaler.

I nyere tid har virksomheten til den obskure Vatikanbanken vakt mest oppmerksomhet. Institutt for religiøs virksomhet, som er bankens offisielle navn, var på 1970- og 80-tallet et sentrum for økonomisk kriminalitet i Italia.

Og den omstridte bankens virksomhet er en av årsakene til at paven ønsker en skikkelig oppvask i Vatikanets økonomiske maktapparat. Hans viktigste medarbeider i dette arbeidet er altså kardinal George Pell.

Sextiltalt

I slutten av forrige måned ble kardinal Pell siktet av australsk politi for seksuelle overgrep. Det skal dreie seg om tre alvorlige overgrep, som skjedde for rundt 20 år siden.

Les også: Kardinal siktet for overgrep

Pell hevder at han er uskyldig, og han har reist til Australia for å møte i retten. Han er den høyeste kirkeleder som er tiltalt for sexforbrytelser.

Paven sier han overlater til australsk rett å dømme i saken, og at George Pell foreløpig har tjenestepensjon.

Kardinal George Pell er Vatikanets tredje mektigste mann og pavens viktigste medarbeider i arbeidet med de økonomiske reformene. Nå er Pell siktet for seksuelle overgrep, og fremtiden er usikker. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Men den dramatiske utviklingen har selvsagt skapt stor usikkerhet rundt Pells fremtid, og dermed også rundt pavens økonomiske reformer.

Ny pengeskandale

Og som om ikke dette var nok, er den katolske kirken nå rammet av nok en skandale:

Det gjelder underslag av penger fra det katolske barnesykehuset Bambino Jesú, Jesus-barnet, i Roma.

To av lederne ved sykehuset er tiltalt for å ha brukt fire millioner kroner av sykehusets penger til å pusse opp leiligheten til en tidligere statssekretær, altså regjeringssjef i Vatikanet.

Den populære pave Frans har mye mye å slite med om dagen. Og han har til fulle erfart en gammel sannhet: Det er ikke lett å forandre Vatikanet.