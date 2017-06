Le Monde: Paven anklages for å ha beskyttet pedofile prester

Flere titalls studenter fra Provolo Instituttet i Argentina og Italia har stått frem med sine historier om hvordan de som barn ble seksuelt misbrukt på skolen, skriver avisen Le Monde. I kjølvannet av disse avsløringene ble flere prester arrestert i november i fjor.

Hevder paven visste

Ofrenes forsvarsadvokater retter nå sterk kritikk mot pave Frans, som de mener har ignorert prestenes påståtte ugjerninger i flere år. De peker på et brev overlevert personlig til paven av et av ofrene i 2015, som varslet om overgrepene.

– Det er umulig at paven ikke har sett denne informasjonen, sier advokat Carlos Lombardi.

Et titalls dokumenter, overbrakt av organisasjonen L`Abuso for overgrepsofre, viser også til at den katolske kirke skal ha vært klar over situasjonen siden 2009. Til tross for at en liste med 15 prester som skal ha begått overgrep ble overlevert til Vatikanet, ble de værende i sine stillinger.

PROVOLO INSTITUTTET: Skolen for de døv-stumme barna ligger godt gjemt, ikke langt fra Andesfjellene i Argentina. Foto: Marcelo Ruiz / AP

«Helvetet i Paradiset»

Barna, som i dag er voksne, vitner om grufulle opplevelser fra det som blir referert til som «Helvetet i Paradiset». En 17 år gammel tidligere elev ved skolen i Argentina, forteller om hvordan en av nonnene ved skolen bistod prestene i å utføre overgrepene, som skal ha skjedd på skolens bad, soverom, i hagen og kjelleren.

STÅR FREM: Overgrepsofrene ønsker at prestene skal få sin straff. Foto: Marcelo Ruiz / AP

– De sa alltid at det var en lek: la oss gå og leke, før de tok oss med inn på jentetoalettet, forteller en av kvinnene som hevder hun ble misbrukt.

Enkelte av overgrepene skal også ha skjedd i et kapell der barna skulle få religiøs veiledning.

ARRESTERT: Nonnen Kosaka Kumiko mistenkes for å ha bistått prestene i å begå overgrep mot de døvstumme barna. Foto: Andres Larrovere / AP

Den samme nonnen som ble navngitt av ofrene hevder ifølge Washington Post at hun er uskyldig.

– Jeg visste ingenting om overgrepene. Jeg er en god person som har viet livet mitt til Gud, sier Kosaka Kumiko, som også er tiltalt for å ha psykisk misbrukt elevene.

På grunn av barnas hørsels- og talevansker var det vanskelig for foreldrene å forstå hva som foregikk bak institusjonens fire vegger, skriver Le Monde.

– De var ideelle ofre: barn mellom fem og tolv år, sårbare og fra fattige oppvekstkår, sier advokat Sergio Salinas.

Ifølge Washington Post har en talsmann for Vatikanet sagt at pave Frans nå ønsker å forsikre ofrene om at de har gjort nødvendige inngrep for å beskytte dem. Dermed har de åpnet en etterforskning for å finne ut av hva som har skjedd på skolene.

Institusjonene stengt ned

De anklagede prestene sitter i dag i et fengsel i Argentina, men har ikke snakket offentlig siden arrestasjonen i november i fjor. Hvis de blir dømt skyldige risikerer de en straff på mellom 10 og 50 år. Institusjonen ble stengt ned av myndighetene etter arrestasjonene.