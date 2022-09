Påstander om kamper langs FNs vei til atomkraftverket

Det var ventet at atominspektørene ville komme fram i 13-tida, men kl. 11 opplyser IAEA at inspektørene er forsinket tre timer på ukrainsk side av frontlinjen.

Bilene står ved en kontrollpost 20 kilometer fra frontlinjen.

IAEA-sjefen forhandlet selv med det ukrainske militæret for å kunne kjøre videre, og er trygg på at de når atomkraftverket i dag, sier en talsmann for FN-organisasjonen.

FNs atomsjef Rafael Grossi sier til Reuters at inspektørene fastholder sin plan om å besøke anlegget i Zaporizjzja i dag. Foto: ANNA VOITENKO / Reuters

Før avreise i morges bekreftet IAEA-sjef Rafael Grossi at det har vært økt militær aktivitet i Enerhodar-området.

– Vi har et veldig viktig oppdrag å gjennomføre, sa IAEA-sjef Rafael Grossi før han satte seg i bilen.

– Jobben er å hindre en ulykke og bevare Europas største kjernekraftverk, sa Grossi.

Dette skal være missiler som treffer atomkraftbyen Enerhodar. Også i dag skal det har vært angrep, samtidig som FNs atomeksperter er på vei til området. Du trenger javascript for å se video. Dette skal være missiler som treffer atomkraftbyen Enerhodar. Også i dag skal det har vært angrep, samtidig som FNs atomeksperter er på vei til området.

Vil skru av atomreaktor

Kamphandlinger i og rundt atomkraftverket i Zaporizjzja har skapt frykt for en mulig atomulykke.

FNs bilkolonne har startet på den 50 kilometer lange turen til Europas største kjernekraftverk tross meldinger om angrep. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Ifølge Ukrainas Energoatom, som er operatør, blir en av de to atomreaktorene i drift nå skrudd av. Det skyldtes angivelig på grunn av bombing i nærheten.

Reaktor nummer 6 er fortsatt tilkoblet Ukrainas energisystem, og forsyner kraftverket med nødvendig strøm, ifølge Energoatom.

Kjernekraftverket, og områdene rundt, har blitt kontrollert av russiske styrker siden begynnelsen av mars, men det er fortsatt ukrainske teknikere som står for driften.

Begge parter anklager hverandre for å stå bak angrep og sette kjernekraftverket ved byen Enerhodar i fare.

SØR-ØST: Den gule sirkelen viser hvor atomkraftverket Zaporizhzhia ligger. SØR-ØST: Den gule sirkelen viser hvor atomkraftverket Zaporizhzhia ligger.

Angrep langs veien til atomkraftverket

Også i dag kommer meldinger om kamphandlinger.

– Russiske styrker har beskutt Enerhodar med artilleri og brukt automatvåpen og raketter, skriver ordfører Dmytro Orlov på Telegram, og legger ved bilder av ødelagte bygninger med røykskyer over.

– For arbeiderne og innbyggerne i min hjemby er besøket fra atomekspertene svært viktig, sier ordfører Orlov til NRK.

Ukrainsk militære har bedt om at Russland slutter å bombardere veien observatørene skal bruke til kraftverket, skriver nyhetsbyrået AFP.

Russiske styrker tok over kontrollen av Europas største atomkraftverk i mars. Foto: AP

Det russiske forsvarsdepartementet hevder ukrainske styrker i morges forsøkte å ta over atomkraftverket i det sørlige Ukraina.

Ifølge uttalelsen, gjengitt av Reuters, krysset 60 ukrainske soldater Dnipro-floden i 6-tida. Dette var en provokasjon som hadde som mål å avbryte det planlagte besøket til IAEA-inspektørene, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Skritt ble tatt for å tilintetgjøre sabotørene, inkludert bruk av militære fly, heter det.

Ingen uavhengige kilder har bekreftet opplysningene.

En ekspertgruppe fra IAEA er på vei for å inspisere kjernekraftverket i Zaporizjzja tross meldinger om nye angrep. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Røde Kors krever stans i militær aktivitet

Røde Kors mener konsekvensene kan bli katastrofale om militære angrep i nærheten av atomkraftverket fortsetter.

– Det er på tide å stoppe å leke med ilden, og i stedet gjøre noe konkret for å beskytte anlegget. El liten feilberegning kan utløse ødeleggelser vi kommer til å angre på i tiår, sier generalsekretæren for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Robert Mardini til journalister i Kyiv.

ICRC-sjef Robert Mardini sammenlikner kampene rundt atomkraftverket med å leke med ilden. Foto: Kamran Jebreili / AP

G7-landene har bedt om at Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) ekspertgruppe får uhindret tilgang til kraftverket.

Ukrainere mener på sin side at besøket vil bli brukt av Russland til å legitimere annekteringen av området.

De seks reaktorene i det som forkortet heter ZAES – Zaporizjzja atomkraftverk – ligger på sørsiden av et gigantisk vannmagasin i Dnipro-floden. To av reaktorene er i drift.

Normalt står kraftverket for en femtedel av Ukrainas elektrisitetsproduksjon.

Viktig å få verifisert tilstanden på kraftverket

– Det er veldig viktig at det kommer inn uavhengige inspektører som kan rapportere om tilstanden på kraftverket. All informasjon som har kommet ut fra det ukrainske tekniske anlegget har vært kontrollert av russerne som er til stede der. Det sier direktør for Direktoratet for strålevern (DSA), Astrid Liland.

Hun sier det er vanskelig å få verifisert informasjon om hvordan tilstanden på atomkraftverket er, og hvordan tilstanden er for arbeiderne som jobber der.

Direktør for Direktoratet for strålevern, Astrid Liland, sier de venter spent på rapporter fra IAEAs inspektører. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

– De har jo egentlig jobbet som gisler siden mars. Så det er veldig viktig for oss som verdenssamfunn å få vite hva som egentlig er status på sikkerhets- og arbeidsforhold på anlegget nå.

Liland sier de er veldig spente på hva som kommer til å skje med teamet som kommer til anlegget i dag.

– I den grad de får være der lenge, vil de gjennomgå alt det som de ville gjort på et annet kjernekraftverk for å vurdere tilstanden på alle systemer de har der. Man ser på om sikkerhetssystemene er slik de skal være, de vil snakke med teknikerne som er på anlegget, og sjekke tilstanden for infrastruktur, og reserveløsningene for strøm og vann.

Ifølge Liland er mange av kravene, som IAEA stiller til kjernekraftverk, brutt på Zaporizjzja-anlegget i den prosessen som har vært der nå.

– Så IAEA kommer helt sikkert til å være veldig tydelige på hva som ikke fungerer i henhold til krav. Det blir veldig spennende å høre fra IAEA underveis – hva de kan si om anlegget, om sikkerhetssystemet og om arbeidernes forhold.