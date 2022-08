Ordfører i ukrainsk atomby: – Vi er på kanten av stupet

Seinest i dag tidlig ble deler av en av administrasjonsbygningene i Enerhodar truffet av granater eller raketter.

NRK snakket onsdag kveld med Dmytro Orlov, den 37 år gamle ordføreren i byen som ligger like ved Europas største atomkraftverk.

Og bildene han tirsdag morgen la ut på sin facebookside viser at dette ikke er tomt snakk.

Vinduer er knust og det er tydelige skader på bygningen som inntil 24. februar var arbeidsplassen til ordføreren i en helt vanlig mellomstor ukrainsk by.

Bygningen til bystyret i Enerhodar ble skadet i skyting onsdag morgen. Foto: Fra Dmytro Orlovs facebook-side

Atombyen Enerhodar

Men Enerhodar er ikke en helt vanlig by. Den ble grunnlagt så seint som i 1970, og ligger der den ligger av en grunn: Det er her arbeiderne på Europas største atomkraftverk bor.

Før krigen brøt ut bodde det vel 50.000 mennesker der.

De siste ukene har atomkraftverket kommet i verdens fokus, etter at det har vært fare for at krigshandlingene kan utløse radioaktive utslipp, og i verste fall: en ny atomkatastrofe som den som skjedde i Tsjernobyl, også det et atomkraftverk i Ukraina.

Ukrainsk atomkraftverk ble koblet av strømnettet: – Øker risikoen

De seks reaktorene i det som forkortet heter ZAES – Zaporizjzja atomkraftverk ligger på sørsiden av et gigantisk vannmagasin i Dnipro-floden.

Normalt står kraftverket for en femtedel av Ukrainas elektrisitetsproduksjon.

Atomkraftverket i Zaporizjzja – det er Ukraina står det på denne plakaten som myndighetene i Ukraina har sendt ut. Foto: Privat

Viktig at IAEA kommer på besøk

Onsdag kom en delegasjon fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til Zaporizjzja.

De skal etter planen fortsette til Enerhodar og atomkraftverket på torsdag.

– Vårt mål er å stabilisere situasjonen så godt som vi kan, sa IAEA-sjef Rafael Grossi, før han gikk inn på hotellet i Zaporizjzja by, 50 kilometer fra selve atomkraftverket.



IAEA-sjefen Rafael Grossi sammen med den ukrainske energiministeren German Galustsjenko i Zaporizjzja onsdag. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Dmytro Orlov var selv til stede foran hotell Reikartz da bilene med Grossi og IAEA kom til Zaporizjzja onsdag ettermiddag.

– For arbeiderne og innbyggerne i min hjemby er selvfølgelig dette besøket svært viktig, sier Orlov til NRK.

En russisk soldat holder vakt ved en av reaktorene på atomkraftverket i Zaporizjzja Foto: ANDREY BORODULIN / AFP

Arbeiderne lever under et voldsomt press, med tungt bevæpnede russiske soldater rundt seg hele tiden.

De russiske okkupasjonsmyndighetene har slått av alle ukrainske TV-kanaler, og mobil og internett fungerer bare i perioder, forteller Orlov.

Dmytro Orlov har helt siden det russiske angrepet 24. februar aktivt kjempet mott okkupasjonen av deler av Ukraina.

Nok mat, men lite medisiner

Selv valgte Dmytro Orlov og de fleste i administrasjonen i Enerhodar å forlate byen i vår, etter å ha forsøkt å fungere som normalt, under russisk okkupasjon.

De russiske styrkene rykket faskt raskt fram nesten uten å møte motstand etter at de gikk over grensen fra den russisk-annekterte Krymhalvøyen 24. februar.

Allerede i begynnelsen av mars tok de kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzja.

Et forsøk på å ta kontroll over et annet atomkraftverk i nabofylket Mykolajiv ble slått tilbake i siste liten.

Frykter kamphandlinger ved nytt atomkraftverk

Nå forsøker ordfører Dmytro Orlov å hjelpe innbyggerne så godt han kan med base på ukrainsk-kontrollert område i Zaporizjzja.

– Heldigvis så bor vi et rikt jordbruksområde, så innbyggerne har tilgang til mat, sier Orlov.

Men de fleste butikken og apotekene er stengt.

Sivilbefolkningen i Enerhodar har den siste tiden fått føle krigen i Ukraina på kroppen.

10 skadet i skyting det siste døgnet

Derimot har legene og resten av helsepersonellet klart å holde tilnærmet normal drift på sykehuset, noe som er svært viktig når det nå daglig er skyting i området.

Dmytro Orlov forteller at bare det siste døgnet er ti personer skadet i skytingen, minst en av dem alvorlig. Dette etter at et boligområdet i byen ble truffet.

Ukraina: På knærne, men ikke slått

IAEA-sjef Rafael Grossi sier at de vil trenge flere dager på å skaffe seg en oversikt over situasjonen på atomkraftverket.

Men en representant for de russiske okkupasjonsmyndighetene Vladimir Rogov skriver på Telegram at delegasjonen fra IAEA må sto å kø for å krysse frontlinjen, på lik linje med andre.

Han sier også at han regner med at besøket kommer til å gå raskt unna og ikke vilstrekke seg ut over et døgn.

Etter planen skal delegasjonen fra IAEA starte fra Zaporizjzja by i torsdag morgen og være framme ved atomkraftverket ved 13-tiden.