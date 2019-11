Panama: Siktede varetektsfengsles i seks måneder

Fengslingsmøtet pågår fortsatt i et rettslokale på Panamas karibiske kyst.

Etter å ha tatt stilling til varetektsfengslingen skal partene blant annet diskutere våpenbruk og hvorvidt lovbruddet kan regnes som organisert kriminalitet, får NRK opplyst.

Den norske vennegjengen, fire unge menn og to kvinner, ble overfalt og ranet av åtte maskerte og bevæpnede menn natt til lørdag. Nordmennene hadde ankret opp seilbåten i bukta Nombre de Dios.

De befinner seg fortsatt i Panama, og skal ha svart på politiets spørsmål under fengslingsmøtet.

En mann pågripes av politiet i Panama. Foto: Politiet i Panama

Sterke reaksjoner

Angrepet har vakt sterke reaksjoner hos myndighetene i Panama.

– Så snart vi fikk vite om det som hadde skjedd satte vi i gang med å finne de skyldige. Vi sørget for at ofrene fikk oppfølging av helsepersonell. Vi tok kontakt med norske myndigheter gjennom den norske konsulen her i landet og har samarbeidet godt med ham. Siden har vi ikke hvilt før vi fikk pågrepet de som stod bak denne ugjerningen, sier politidirektør Manuel Castillo til NRK.

– Hvordan er sikkerheten rundt de norske ungdommene nå?

Politidirektør Manuel Castillo i Panamas nasjonale politi. Foto: NRK

– Sikkerheten rundt ungdommene er god. Både politi og påtalemyndighet er informert og jobber med saken, sier Castillo.

Nordmennene har fått medisinsk hjelp og politibeskyttelse.

Castillo forteller at alle som er pågrepet er unge menn.

– De er bosatt her og kjenner hverandre. To av dem er i slekt. Vi forstår ikke hvorfor de har gjort dette, særlig ikke mot turister, sier Castillo.

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som foreløpig ikke vil kommentere saken.

– Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Av hensyn til de berørte, har vi ingen ytterligere kommentar, sier seniorrådgiver Astrid Sehl.

Tre av de siktede ble pågrepet etter kort tid. Foto: Politiet i Panama

Flere overfall

Ifølge rapporten om den norske seilbåten, som nordmennene selv skal ha bidratt til, måtte de søke ly i bukta Nombre de Dios på grunn av dårlig vær.

I 19-tiden, like etter at det var blitt mørkt, ble de overfalt av åtte maskerte menn med våpen.

Mennene skal ha tatt seg bort til seilbåten i 3–4 småbåter uten motor, og stjal blant annet alt av penger, klær og elektronikk om bord.

Etter overfallet seilte nordmennene tilbake til marinaen de hadde reist fra tidligere på dagen og kontaktet politiet.

Seks menn ble senere pågrepet etter at politiet klarte å spore noen av mobiltelefonene som hadde blitt stjålet om bord på seilbåten.

Også uka før den norske vennegjengen ble angrepet, skal et lignende overfall ha skjedd i Nombre de Dios.

Da ble to personer lettere skadd etter at fem maskerte menn tok seg om bord i båten og ranet dem for penger, kommunikasjonsutstyr og elektronikk.

Felles for flere av de innrapporterte tilfellene, er at båter har søkt tilflukt i den rolige bukta på grunn av uventede problemer.

Gjerningsmennene har ofte kommet overraskende på ofrene, enten ved å komme i båter uten motor, eller ved å svømme ut til båtene.