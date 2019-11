Meldinger om flere overfall i området der en norsk båt ble ranet i Panama

Den norske vennegjengen ble overfalt og ranet av maskerte og bevæpnede menn natt til lørdag. Nordmennene hadde ankret opp seilbåten i bukta Nombre de Dios på Panamas karibiske kyst.

Angrepet har vakt sterke reaksjoner hos myndighetene i Panama. Mennene fremstilles for varetektsfengsling senere i dag.

Redaktør i Seilmagasinet, Aksel Nissen-Lie, sier at Panama er et kjent område for langtidsseilere, og at det er stor båttrafikk igjennom Panama-kanalen, som går mellom Stillehavet og det karibiske hav.

Politisjef Elmer Castillo under en pressekonferanse den 11 november. Angrepet har vakt sterke reaksjoner hos myndighetene i Panama. Foto: Ministerio De Seguridad Pública De Panamá / NTB scanpix

– Det har vært betegnet som veldig trygt. Seiling rundt i Panama har vært blant det tryggeste i Latin-Amerika, så det her er litt overraskende, sier Nissen-Lie til NRK.

Landet beskrives «rimelig trygt med unntak av enkelte byområder» i hovedstaden Panama by, skriver norsk UD i sitt reiseråd.

Seiler drept

Nissen-Lie sier det hører til sjeldenhetene at båter med turister blir angrepet i dette området, men at han har hørt om lignende tilfeller.

I mai i år ble Alan Culverwell fra New Zealand (60) skutt og drept av pirater i Panama. 60-åringens kone og barn ble såret i angrepet, skriver den engelske avisa The Independent.

Angrepet på familien Culverwell i området Kuna Yala som ligger nordøst i landet.

Angrep i forrige uke

Også uka før den norske vennegjengen ble angrepet, skal et lignende overfall ha skjedd i Nombre de Dios.

Da ble to personer lettere skadd etter at fem maskerte menn tok seg om bord i båten og rana de for penger, kommunikasjonsutstyr og elektronikk.

PÅGREPET: Tirsdag publiserte politiet i Panama dette bildet og opplyste at seks personer er pågrepet og siktet for angrepet på nordmennene. Foto: Politiet i Panama

– Det kan virke som om det har vært en opptrapping, sier Nissen-Lie til NRK.

Han mener at det blir feil å kalle dem som står bak angrepene mot turister for «pirater».

– Det er snakk om kjeltringer og gjenger, sier den erfarne seileren.

Det siste året har det kommet flere meldinger om lignende væpna overfall mot seilbåter i området, melder nettsiden Noonsite. Nettsiden samler inn og deler reiseinformasjon til sjøfolk.

Bukta der den norske vennegjengen ble overfalt, Nombre de Dios, er blant stedene nettsiden trekker fram som spesielt farlige for turister i båt.

Området beskrives som et kriminelt belastet område, og det er det meldt om flere lignende overfall den siste tiden, ifølge en annen nettside som samler informasjon om overfall og tyveri av seilbåter i Karibia.

Reisende som opplever eller ser overfall eller liknende, blir oppfordra til å melde fra til nettsiden. For hver hendelse blir det publisert en rapport slik at andre seilere i området kan få informasjonen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Søkte nødhavn

Ifølge rapporten om den norske seilbåten, som nordmennene selv skal ha bidratt til, måtte de søke ly i bukta Nombre de Dios på grunn av dårlig vær.

Nordmennene ankret opp i bukta på ettermiddagen for å vente på svakere vind og at regnet skulle gi seg.

I 19-tiden, like etter at det var blitt mørkt, ble de overfalt av åtte maskerte menn med våpen.

Mennene skal ha tatt seg bort til seilbåten i 3–4 småbåter uten motor. I løpet av tre kvarter stjal mennene alt de kom over av penger, elektronikk, klær, alkohol og sigaretter.

Etter overfallet seilte nordmennene tilbake til marinaen de hadde reist fra tidligere på dagen og kontaktet politiet.

Seks menn ble senere pågrepet etter at politiet klarte å spore noen av mobiltelefonene som hadde blitt stjålet om bord på seilbåten.

Felles for flere av de innrapporterte tilfellene, er at båter har søkt tilflukt i den rolige bukta på grunn av uventede problemer.

Gjerningsmennene har ofte kommet overraskende på ofrene, enten ved å komme i båter uten motor, eller ved å svømme ut til båtene.