Mohammed El Kurd har blitt truet til å forlate huset han bor i siden han ble født. Foto: Mohammed El Kurd

En av de 36 familiene som skal kastes ut av sine hjem er El Kurd-familien. Allerede i 1972 prøvde israelske bosettere å overta huset deres i bydelen Sheikh Jarrah.

Siden da har familien levd med stadige forsøk på å kaste de ut av huset i Øst-Jerusalem.

I 2009 vant israelske bosettere frem i retten for første gang. De tok seg inn i familien El Kurds hus og har siden okkupert halvparten av huset.

Kastes ut når protestene stilner

– Vi har fått 30 dagers utsettelse, men jeg har ikke noe håp om at vi kommer til å få beholde huset, sier Mohammed El Kurd til NRK.

De siste ukers massive protester i Jerusalem, har ført til Israelsk Høyesterett utsetter utkastelsen.

Huset som El Kurd har fått beskjed om å forlate, ble bygget av familien i 1956. Opprettelsen av staten Israel i 1948 gjorde at de måtte forlate sitt hjem i det som ble Israel.

En avtale mellom FN og Jordan ga familien rett til å bosette seg i Sheikh Jarrah. Området ble i 1967 del av palestinske Øst-Jerusalem. Eiendomsovertakelsen ble på grunn av krigen i 1967 ikke riktig protokollført i det israelske eiendomsregisteret.

Eiendom som tilhørte jøder i det staten Israel ble opprettet 1948, tilbakeføres til jøder, selv om palestinere ha bodd i husene siden 1956. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Osmansk eiendomsregister

Israelsk Høyesterett har gitt bosettere rett. De hevder at jordflekken som huset til familien El Kurd står på, tilhørte jøder, i det øyeblikket landet Israel ble opprettet i 1948.

Derfor er de palestinske familiene tvunget til forlate husene de bor i. Bosetterne kan flytte inn med retten på sin side.

– Så lenge protestene fortsetter, blir vi ikke kastet ut. Vi kan ikke slutte å protestere. Sier den 23 år gamle studenten Mohammed til NRK. Han har levd hele sitt med trusselen om utkastelse.

I 2013 skrev den unge Mohammed El Kurd et brev til president Obama og ba om hjelp.

Huset til El Kurd familien er ett av 26 hus i bydelen Sheikh Jarrah, som Sentraldomstolen i Øst-Jerusalem har sett på og som den mener jødiske bosettere har rett til å overta.

Bosetterne har den israelske retten på sin side når de overtar husene til palestinske familier i Sheikh Jarrah. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Sheikh Jarrah er siste skanse

– Hvis vi mister Sheikh Jarrah, mister vi hele byen, sier Fayrouz Sharqawi til NRK. Hun leder organisasjonen Grassroots Jerusalem, og bor selv i Øst-Jerusalem.

Sammen med tusenvis av andre palestinere drar hun daglig til bydelen Sheikh Jarrah for å protestere mot at palestinske familier kastes ut av hjemmene sine.

De siste dagene har demonstrantene også fått støtte fra palestinere med israelsk statsborgerskap.

– Utkastelsene har pågått i mange år, men nå har det blitt flere, og de israelske nasjonalistene har blitt mer aggressive og provoserende, sier Sharqawi.

Gatas parlament

I mai var det varslet et valg av representanter til de Palestinske selvstyremyndigheter. Det skulle ha vært det første valget på 15 år, men ble avlyst sist uke.

Dermed kommer den 85 år gamle Fatah-lederen, Mahmoud Abbas som fortsetter å lende landet. Begrunnelsen for avlysningen var at Israel har forhindret palestinske partier å drive valgkamp i Øst-Jerusalem.

– På den ene siden er valg helt nødvendige for å slippe til yngre politikere. På den andre siden hadde det skapt et inntrykk av at palestiner bestemmer over seg selv, noe som ikke stemmer, sier Fayrouz Sharqawi.

Hun mener at den beste måten palestinere kan bidra til forandring er ved å gå ut i gatene og demonstrere.

– Hvis vi mister Sheikh Jarrah mister vi hele byen, sier Fayrouz Sharqawi. Foto: Grassroot Al Quds

Partiene er passive

De siste ukene har protestene utenfor Damaskus-porten til gamlebyen i Jerusalem tiltatt i styrke.

Det er ikke politiske partier eller organisasjoner som står bak demonstrasjonene. Det er vanlige innbyggere i Øst Jerusalem som ønsker å vise sin motstand mot okkupasjonen og utkastelsene i Sheikh Jarrah.

– Dette viser hvor irrelevante de politiske partiene er passive. De mobiliserer ikke. Det er helt vanlige folk som går ut i gatene, sier Fayrouz Sharqawi.

– Vi kommer ikke til å forlate Sheikh Jarrah, da mister vi byen vår, sier Sharqawi.

Global sak

Konflikten om hvem som skal kontrollere Jerusalem har vært en fastlåst sak i mange år.

Både FN, EU og Norge har med jevne mellomrom fordømt bygging av nye bosettinger på palestinske landområder, og kalt det i strid med folkeretten.

Dette har ikke ført til noe bremsing i overtagelse av palestinsk land, tvert imot.

I 2020 ble toppåret, med 12.150 nye ulovlige israelske bosettinger, bygget med den israelske statens godkjenning.

Fayrouz Sharqawee mener at protester er det eneste som kan hjelpe. Både de lokale og de som arrangeres til støtte for palestinere verden over.

– Palestina er en global sak. Jeg oppfordrer folk å gå ut i gatene og presse sine regjeringer til å legge press på Israel.