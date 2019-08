Pakistan innstiller handelen med India

Kina og Pakistan fordømmer Indias beslutning om å fjerne selvstyret i delstaten Jammu og Kashmir. En storkonflikt truer mellom Asias atommakter.

Uroprovinsen Kashmir er igjen fokus, og spenningen i regionen stiger etter at India har fjernet selvstyret i området.

India har sendt rundt 30.000 soldater til Kashmir. Offentlige møter og demonstrasjoner er forbudt. Skoler og offentlige etater er stengt. Bevegelsesfriheten er sterkt begrenset. Og internett og telefoner er blokkert.

I dag annonserte Pakistan at de innstiller all handel mellom India og Pakistan. I tillegg vedtok pakistans utenriksminister Shah Mahmood Qureshi å utvise den indiske ambassadøren.

Også kineserne kom i dag med sterk kritikk av den indiske regjeringen. Alle de tre landene har atomvåpen.

Døgnet rundt holder indiske soldater vakt i gatene i Srinagar etter som spenningen mellom India og Pakistan stiger pga. Kashmir-konflikten. Foto: Dar Yasin / AP

Rafto-stiftelsen

For to år siden ga den norske Rafto-stiftelsen sin årlige pris til arbeidet for menneskerettigheter i Kashmir, og prisvinnerne var Parveena Ahangar, lederen for gruppen «Foreldre til bortførte personer» og menneskerettsadvokaten Parvez Imroz.

Menneskerettsforkjemperne Parveena Ahangar (t.h.) og Parvez Imroz fra Kashmir fikk Rafto-prisen i 2017. Foto: Magnus Skrede / Magnus Skrede

«De to har gjort et omfattende arbeid for å dokumentere de grove, utbredte, og systematiske overgrepene mot fundamentale menneskerettigheter som er begått primært av indiske myndigheter», heter det i begrunnelsen for prisen.

Siden prisen ble tildelt har også FNs høykommissær for menneskerettigheter i Genève laget rapporter som dokumenter slike overgrep, men innholdet i rapportene er blitt kategorisk avvist av indiske myndigheter.

Får ikke kontakt

Daglig leder Jostein Hole Kobbeltveit i Rafto-stiftelsen er bekymret for situasjonen til prisvinnerne. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Etter at indiske myndigheter denne uken stengte telefon- og internettsystemene i Kashmir har Rafto-stiftelsen ikke greide å komme i kontakt med prisvinnerne, sier daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt til NRK:

– Vi er nå sterkt bekymret for våre prismottakerne som vi ikke får kontakt med. Kontaktene våre rundt prismottakerne er også svært redde og bekymret, sier han.

Kobbeltvedt mener den siste utviklingen gir grunn til alvorlig bekymring for menneskerettssituasjonen i Kashmir:

– Siden 1990 er opptil 10.000 mennesker blitt bortført av myndighetene i Kashmir, og nå er altså regionen i praksis isolert fra omverdenen. Vi ser på dette som så alvorlig at Norge bør ta situasjonen i Kashmir opp i FNs sikkerhetsråd.