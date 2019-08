Fjerner Kashmir-status: – Verken India eller Pakistan kommer til å gi seg

Det sier India-ekspert og professor ved UiO, Arild Engelsen Ruud, at vil være konsekvensen for regionen når den indiske regjeringen vil fjerne spesialstatusen delstaten Jammu og Kashmir har hatt i mange år.

I dag kom meldingen om at den indiske regjeringen vil fjerne en grunnlovsparagraf som fastslår at regionen med muslimsk flertall skal ha spesielle rettigheter, og stor grad av selvstyre, ifølge NTB.

Dette vil blant annet gjøre at folk fra andre deler av India både kan søke på lokale stillinger, og kjøpe eiendommer, i regionen, melder NTB.

Regjeringen har bestemt seg for å dele delstaten inn i to territorier; Jammu og Kashmir, som vil ha en egen lovgivende forsamling, og Ladakh, som skal styres av sentralmyndighetene, skriver The Guardian.

UiO-professoren forteller at spesialstatusen blant annet gjør at delstatsregjeringen har større politisk makt enn i andre delstater i India. De har blant annet kunne føre sitt eget flagg, og førsteministeren i regionen kalles statsminister.

– Ingen god løsning

Han tror at det å fjerne særstatusen for regionen vil føre til mye politisk uro, og at det ikke er noen god løsning.

– Uroen kommer til å fortsette i lang tid, India kommer ikke til å gi seg og heller ikke Pakistan. Misnøyen kommer bare til å fortsette, og å fjerne særlovgivningen er en symbolsak for å tiltrekke seg hindunasjonalistiske velgere.

Opphevelsen av grunnlovsparagrafen vil ifølge kritikere åpne opp for at folk fra andre deler av India kan flytte til indiskkontrollerte Kashmir, og endre befolkningssammensetningen der, ifølge NTB.

Det bor om lag 12 millioner mennesker i den indiske delen av Kashmir, skriver BBC.

Hindunasjonalisme

– Å fjerne spesialstatusen er politisk veldig viktig da hindunasjonalistene føler en seier, forteller professor Arild Engelsen Ruud ved UiO. Foto: UiO

Og nettopp hindunasjonalisme trekker Ruud frem som en årsak til motstand mot særlovgivningen.

Ruud forteller at særordningen har blitt aktualisert, og problematisert, de siste 10-15 årene ettersom hindunasjonalistene har blitt sterkere.

– De ønsker å gjøre India mer hinduisk, og ønsker å få bort alle slike ikke-hinduiske særordninger.

Han sier at det å fjerne spesialstatusen er et stort grep på et vis, men at det også er mye symbolpolitikk.

– For hindunasjonalistene har dette vært en verkebyll i mange år, og fjerning vil være en stor seier for hindunasjonalistene.

Han forteller at for hindunasjonalister har Kashmir blitt symbolet på muslimsk særstatus.

Spiller på to hester

Den indiske statsministeren, Narendra Modi, økte oppslutningen sin ved valget i mai. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

– Hvorfor gjør statsminister Modi dette nå?

– Fordi økonomien ikke går så godt. Han har gjennom hele sin tid spilt på to hester, hindunasjonalisme og økonomien, sier Ruud til NRK.

Han forteller at det ikke skjer nok på den økonomiske fronten til at regjeringen kan opprettholde sin popularitet.

– Kashmir, og frykten for terrorangrep fra Pakistan, bidrar i stedet til økt oppslutning om regjeringen og får den til å fremstå handlekraftig.

Pakistan fordømmer

Pakistan opplyser i en pressemelding at de fordømmer Indias beslutning vedrørende Jammu og Kashmir. De skriver videre at «det indiskokkuperte Jammu og Kashmir» er internasjonalt anerkjent som omstridt territorium.

USAs president Donald Trump har tidligere tilbudt seg å megle mellom India og Pakistan vedrørende Kashmir, ifølge nettstedet.

Men senest fredag forrige uke avviste inderne dette, melder nyhetsbyrået AP.

