Overvåkingsvideoen har sjokkert selv president Emmanuel Macron.

– Bildene er veldig sjokkerende, heter det i en uttalelse fra presidentpalasset.

Innenriksminister Gérald Darmanin har allerede lovet gransking.

– Bildene er nesten ubeskrivelige. Og ekstremt sjokkerende, sier innenriksministeren.

Fotballstjernen Kylian Mbappé og flere franske idrettsstjerner ber om slutt på rasisme og forskjellsbehandling av svarte og hvite franskmenn.

– Uutholdelig video, uakseptabel vold. Si nei til rasisme, skriver Mbappé på sin Twitter-konto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På gaten uten munnbind

Musikkprodusenten Michel Zecler, som ble banket opp, forteller til franske medier at han var ute på gaten i Paris på lørdag. Uten munnbind, som nå er påbudt i Frankrike.

Da han så politi i nærheten, gikk han mot musikkstudioet han jobber i for å unngå bot. Ifølge hans fortelling fulgte politiet etter ham, først uten å si noe. Deretter forlangte de at han skulle bli med dem ut. Noe han nektet. De tre politimennene startet med å slå og skjelle ham ut.

– Jeg ble kalt «nigger» flere ganger. De så meg inn i øynene og slo meg. Jeg sa til meg selv at det kunne bli min siste dag, sier han til France Télévision.

Oppbankingen varte i bortimot fem minutter. Og ble fanget opp av et overvåkingskamera.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ni andre personer som var i studioet forsøkte å gripe inn etter at Zecler ropte om hjelp. De fikk tvunget politimennene ut, ifølge fransk tv. Da ble politiforsterkninger tiltalt og en tåregassgranat ble slengt inn i bygningen, for å tvinge musikkprodusenten og de andre ut.

Ute på gaten fortsatte mishandlingen. Naboer i nærheten filmet hva som skjedde.

– Vi ser han legges i bakken og at en politimann slår ham, forteller Cira Bado til France Télévision.

Videoene ble publisert på nyhetsnettstedet Loopsider.

Michel Zecler møtte pressen på torsdag etter å ha vært til avhør hos politiet. Foto: Thibault Camus / AP

Tatt ut av tjeneste

De tre polititjenestemennene er nå suspendert fra tjenesten i fire måneder. De skal også være satt i varetekt og er mistenkt for falsk forklaring, ifølge franske medier.

– Så snart jeg fikk vite om det som hadde skjedd, bad jeg politiet ta dem som gjorde dette ut av tjenesten, sier innenriksminister Gérald Darmanin til France Télévision.

I sin forklaring sier de at Michel Zecler angrep dem og forsøkte å ta fra dem tjenestevåpenene. De hevder også at han var påvirket av narkotika.

Bilder tatt av Michel Zecler etter møtet med politiet viser skadene i ansiktet etter å ha slått med politikøller. Foto: AP

Franske medier mener overvåkingsvideoen ikke viser dette.

Innenriksministeren sier at hvis undersøkelsene slår fast at politimennene mishandlet Zecler uten grunn, vil han få de sparket.

Han hevder slik oppførsel er en skam for det franske politiet.

Får kritikk etter leiraksjon

Innenriksminister Gérald Darmanin har også bedt politiet i Paris svare for en annen hendelse.

På mandag aksjonerte politiet mot en migrantleir i sentrum av Paris. Også den ble filmet.

Darmanin er opprørt over politiets fremgangsmåte og har forlangt en fullstendig rapport.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin er sjokkert over oppførselen til politiet i en aksjon mot en migrantleir. Du trenger javascript for å se video. Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin er sjokkert over oppførselen til politiet i en aksjon mot en migrantleir.

Vil begrense retten til å filme politiet

Samtidig er den franske regjeringen i ferd med å utarbeide et nytt lovforslag som skal begrense retten til å filme politiet.

Loven er vedtatt i nasjonalforsamlingen, men skal sendes til senatet for godkjenning i januar.

Lovforslaget har ført til kraftige protester. Rettighetsgrupper er bekymret for at dette vil begrense muligheten til å avdekke politivold og holde politifolk ansvarlige.

– Jeg er glad for at jeg har videoene som bevis, ellers hadde jeg ikke stått her i dag og kan fortelle om hva som skjedde, sier musikkprodusenten Michel Zecler.

Han møtte pressen i går, torsdag, etter å ha vært i politiavhør.

I juni var det en rekke demonstrasjoner mot politivold i Frankrike, etter at flere tilfeller av hardhent politibehandling var blitt filmet og publisert.

Daværende innenriksminister Christophe Castaner foreslo også å forby bruken av kvelertak. Et forslag som senere ble trukket tilbake på grunn av sterke reaksjoner fra politiets fagforeninger. Politifolk marsjerte også i gatene for å forsvare seg mot kritikken.