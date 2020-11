Innenriksministeren Gérald Darmanin er sjokkert over politiets fremgangsmåte i politiaksjonen, som ble filmet.

I en melding på Twitter ber han politiet komme med en fullstendig rapport om hendelsene, skriver BBC News.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han mener politiet har brukt overdreven makt da de skulle fjerne en migrantleier i sentrum av Paris.

Darmanin vil at politiets egne interne organ skal se nærmere på aksjonen. Han forventer svar innen 48 timer, og vil også offentliggjøre konklusjonene.

Protest-leir

En veldedighetsorganisasjon sendte tidligere et krav til myndighetene der de ba om ly for rundt 3000 hjemløse migranter som oppholder seg i Paris.

Etter anmodning fra organisasjonen satte migranter opp rundt 500 blå telt i protest.

De fleste av dem, som inntok de blå teltene, var migranter fra Afghanistan.

Politiet kom til stedet etter kort tid og begynte å fjerne teltene. Noen av dem ble fjernet, mens det var personer inne i dem.

Flere skal ha sluttet seg til migrantene og ropt ut «papirer for alle, overnatting for alle» - da politiet grep inn.

Politiet skal ha tatt i bruk tåregass og batonger mot aktivistene og migrantene.

Tak over hodet

Tirsdag kveld oppsto det opptøyer.

– De er brutale, vi vil bare ha tak over hodet, sier Shahbuddin, en 34 år gammel afghansk mann som gråtende ble tvangsflyttet fra stedet.

Hendelsen skjer en uke etter at migranter ble tvangsflyttet fra en midlertidig leir i forstaden Saint-Denis, nord i Paris.

Frankrike og spesielt Paris, er et sentralt stopp for mange migranter på vei gjennom Europa, mange av dem med England som mål.

Den franske regjeringen får økt kritikk etter at de har sett på en ny lov som vil gi politiet mer makt.

Paris-ordføreren, Anne Hidalgo, uttrykte også sinne over det hun kalte politivold, og sa at oppbruddet av leiren var en «nektelse av Frankrikes humanitære plikt», ifølge The Guardian.

Omstridt lov

Fjerningen av leiren, og medienes dekning av den, kommer samtidig med at den franske regjeringen forsøker å presse gjennom en sikkerhetslov som skal begrense publisering av bilder og videoer av ansiktene til polititjenestemenn.

Loven ble tirsdag vedtatt med 388 mot 104 stemmer i underhuset i den franske nasjonalforsamlingen, og skal behandles av Senatet i januar.

Franske medier og deres organisasjoner hevder loven kan gi politiet anledning til å forhindre journalister fra å gjøre jobben sin, og dokumentere overtramp fra politiets side.