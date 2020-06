Cedric Chouviat (42) jobbet som varebilsjåfør og ble stanset i en trafikkontroll ved Eiffeltårnet i Paris, hvorpå det brøt ut en opphetet krangel mellom ham og politibetjentene.

Denne uken dukket det opp videoklipp fra hendelsen som viser at 42-åringen sier han blir kvalt sju ganger mens han blir holdt nede av flere politifolk. Etterhvert slutter han å bevege på seg.

Familien til mannen, som hadde nordafrikansk opprinnelse, ber nå om at det iverksettes tiltak mot politivold. De krever blant annet et forbud mot kvelertak.

Politi i avhør

Da ambulansen kom til stedet, hadde Chouviat ingen puls. Han ble kjørt til sykehus, der han ble erklært død to dager senere.

I forrige uke ble fire politibetjenter tatt inn til avhør. De blir etterforsket for uaktsomt drap, men de har så langt verken blitt permittert eller ilagt noen disiplinærstraff.

– Vi forstår fortsatt ikke hvorfor de ikke er blitt suspendert, og vi forstår ikke hvorfor denne kvelertakteknikken fortsatt ikke er blitt forbudt, sa Chouviats datter Sofia på en pressekonferanse sammen med andre familiemedlemmer og flere advokater tirsdag.

Protester

AMPERT: En mann sparker en tåregassgranat under en demonstrasjon mot politivold i Paris tidligere i juni. Foto: Thibault Camus / AP

Frankrike har opplevd en rekke demonstrasjoner mot politivold og rasisme de siste ukene, i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens protester i USA.

– Frankrike er ikke USA, men Frankrike er i ferd med å bli som USA, sa William Bourdon, en av familiens advokater, på pressekonferansen.

Innenriksminister Christophe Castaner kunngjorde et forbud mot kvelertak i politiet tidligere i juni, men trakk forslaget tilbake som følge av sterke reaksjoner fra politiets fagforeninger, som også marsjerte i gatene for å forsvare seg mot kritikken.

En advokat som representerer de fire politifolkene, sier at de ikke hørte at Chouviat sa at han ble kvalt, at de ble svært lei seg da de fikk vite det under avhørene i forrige uke.

Amnesty: Behandles hardere under koronapandemien

Ifølge Amnesty har koronapandemien blottlagt rasisme og voldsbruk hos politiet i flere land i Europa. Organisasjonen sier dette etter å ha studert politiets adferd i tolv europeiske land. Minoritetsgrupper blir i større grad utsatt for vold, diskriminerende ID-kontroller og bøtelegging under koronapandemien, ifølge Amnesty.

De 12 landene i som er med i studien er Belgia, Bulgaria, Frankrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Italia, Serbia, Slovakia, Romania, Spania og Kypros.

Politiets arbeid for å opprettholde ro og orden i koronapandemien har i betydelig større omfang rettet seg mot sosioøkonomisk utsatte områder landene som inngår i Amnesty-granskingen. Disse områdene har ofte en høy andel innvandrere fra minoritetsgrupper.

Et av eksemplene er Seine-Saint-Denis utenfor Paris, som er et av Frankrikes fattigste områder.

Her bor mange migranter med afrikansk opphav, og bøter for å ha brutt portforbudet har her blitt gitt tre ganger hyppigere enn i resten av landet under pandemien, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

Unødvendig vold

Amnesty har verifisert 34 videoklipp fra rundtom i Europa, der politiet bruker mer vold enn organisasjonen anser som nødvendig.

Storbritannia er et av få land på kontinentet der etnisitet blir registrert under pågripelser. London-politiet registrerte en økning på 22 prosent for kroppsvisiteringer i mars og april. En tredel av dem som ble stoppet var svarte, ifølge Amnesty.

I en rapport Amnesty la fram tidligere i juni, ble kroatisk politi anklaget for å rutinemessig torturere asylsøkere og migranter på grensa til Bosnia.

Politifolkene skjøt i lufta, bandt mennene fast, slo dem med metallstenger, batonger og pistolkolber, og smurte deretter matrester i de blødende sårene, i håret og på klærne deres, het det i rapporten.

– Intet nytt

– Vold blant politi og institusjonell rasisme er intet nytt, men covid-19-pandemien og dens mottiltak har avslørt hvor utbredt det er, skriver Marco Perolini, som etterforsker i Vest-Europa for Amnesty International.

Ifølge rapporten er romfolket særlig utsatt.

I Bulgaria skal myndighetene ha brukt droner i nabolagene deres for å spore romfolks bevegelser. Ifølge en undersøkelse har medianinntekten i områdene der romfolk bor i Bulgaria ha falt med 61 prosent mellom mars og mai.