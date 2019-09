Overlevende på Bahamas til NRK: – Byen vår er som en spøkelsesby

NRK møter kvinnen utenfor en idrettshall i Nassau dagen etter at hun klarte å ta seg dit fra øya Abaco, en av øyene som er hardest rammet av orkanen Dorians ville ferd over Bahamas.

– Byen vår, Murphy, er som en spøkelsesby, sier Fernanda Philippe.

– Vi ble ikke bare rammet av orkan, det var som det var et jordskjelv også, fortsetter kvinnen.

Hun forteller at huset ristet og vegger og tak gav etter samtidig som vannet fosset inn.

– Alt føyk rundt oss, det var helt vilt, sier Philippe til NRK.

NRK møter Fernanda Philippe som flyktet fra øya Abaco med to små barn.

Kvinnen sier hun er overrasket over orkanens styrke og omfang. Hun trodde ikke at hennes leilighet var så utsatt, siden den ligger inne i byen Murphy.

Philippe klarte å flyktet med de to barna sine, sønnen på sju år og datteren på ett år.

I tre dager og netter hadde hun og barna nesten ikke mat og drikkevann.

– Venner skyldt på havet

Hun forteller videre at en vennefamilie som bodde nærmere havet, er borte.

– Hele huset ble skylt på havet. De er alle døde.

Hun er overlykkelig over at hun og barna fikk plass på et fly fra Abaco til Nassau i går.

NRK-korrespondent på Bahamas: - Gjør sterkt inntrykk

Mange familier ventet i flere døgn på flyplassen i Marsh Harbour på Abaco før de fikk plass på et fly, og kunne bli evakuert til hovedstaden. Alle ville vekk fra øya, sier Phillipe.

Tusenvis er evakuert fra Abaco etter at nesten hele øya ble knust av orkanen. I Nassau har familien fått tak over hodet i en idrettshall sammen med mange andre som er evakuert.

Tallet på døde stiger

Så langt er 43 mennesker bekreftet døde etter orkanen Dorian på Bahamas, men myndighetene frykter at flere hundre, kanskje flere tusen, kan ha omkommet i øystaten.

Tiden begynner for alvor å løpe ut med tanke på å redde personer som er klemt fast under ødelagte bygninger. Redningsmannskaper opplyste fredag at de prioriterer å nå områder de anser som hardest rammet.

Orkanen var så kraftig at selv solide hus på øya Abaco ble smadret. Fernanda Philippe sier til NRK at hun ble overrasket over orkanens styrke. Foto: Marco Bello / Reuters

På Abaco-øyene og Grand Bahamas er tusener blitt hjemløse. Mange er i økende grad frustrert over at det tar tid før de får hjelp, og før de blir evakuert.

– Det finnes ingen bensinstasjon, ingen matbutikk, jobben min er forsvunnet, sier Melanie Lowe i Marsh Harbour.

70.000 trenger nødhjelp

Ifølge FN trenger over 70.000 mennesker – et tall som utgjør omtrent hele befolkningen på Abaco og Grand Bahamas – mat, rent drikkevann og annen hjelp.

USAs kystvakt, den britiske marinen og en rekke ikke-statlige organisasjoner, bistår i arbeidet med å evakuere folk fra Abaco og andre øyer til Nassau.

Men arbeidet er vanskelig fordi rullebaner er blitt skadd, havneanlegg er blitt ødelagt og mobilnett er nede, skriver NTB.

Etter orkanen på Bahamas. Overlevende forteller hva de har opplevd.

Telt er satt opp ved Nassaus flyplass for å gi midlertidig ly til folk som har mistet sine hjem. EU har satt av rundt 5 millioner kroner til nødhjelp som skal gi husly, vann, mat og hygieneartikler til de berørte.

Vil bort fra Bahamas

Mangel på mat og drikke, frykt for sykdomsspredning, plyndring, kloakkstank og lukt av lik gjør situasjonen uholdbar for mange. Desperate innbyggere ser ingen annen utvei enn å forsøke å komme seg unna øystaten.

Fernanda Philippe sier til NRK at hun ønsker å flytte til Canada med barna dersom hun får mulighet til det. Der har hun slektninger.