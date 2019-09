Oljelekkasjer fra Equinor på Bahamas etter orkanen Dorian

I pressemeldinger torsdag og fredag uttrykker Equinor og miljøvernere bekymring over situasjonen.

Orkanen Dorian raserte tidligere i uka flere av øyene på Bahamas som en kategori 5-orkan. Flere hundre mennesker er fortsatt savnet.

– De første undersøkelsene fra luften avdekker at anlegget har fått skader og at det er observert oljelekkasjer fra lagringstanker på land. Det er ennå for tidlig å si noe om omfanget av skadene. Det er per nå ikke observert utslipp til sjø, heter det i meldingen fra Equinor.

Takene forsvant

Til E24 opplyser selskapet at ni av de ti tankene på anlegget, South Riding Point-terminalen, hadde tak før orkanen, og fem av takene er nå borte. Ikke alle tankene inneholdt olje.

VET IKKE hvor mye olje som har lekket ut. Før Orkanen traff Bahamas var det rundt 1.8 millioner fat olje i terminalen, opplyser pressetalsmann Erik Haaland i Equinor til National public Radio. Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

– Vi trekker på ressurser internt og eksternt for å sikre at vi har nødvendig utstyr og personell tilgjengelig. Det er for tidlig å anslå en tidslinje for arbeidet, sier pressetalsperson for operasjoner i utlandet Erik Haaland.

Området rundt tankene var designet for å stoppe spredning av oljesøl.

– Det er ikke observert olje på havet, sier Haaland.

Equinor skriver at de har mobilisert oljevernberedskap som vil ankomme så snart som mulig.

Bilde som Bahamas presse har delt på Twitter viser oljesøl på land rundt oljelagringstanker.

Vekker for oljebransjen

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, mener utfall at orkanen må være en vekker for oljebransjen. De kommer til å følge utviklingen på Equinor-anlegget videre.

– I årevis har Equinor produsert olje som nå fører til klimaendringer og ekstremvær. Equinors virksomhet driver klimakrisen videre. Det vil oljevirksomhet alltid gjøre, og derfor må Equinor begynne å jobbe mot en omstilling til fornybar energi, som resten av verden også trenger, skriver han i en melding til NRK.

Sam Teicher i hjelpeapparatet Coral Vita på Bahamas er bekymret for at oljeutslippet kan føre til en brann i området. Eller at grunnvannet kan bli forurenset av oljen. Han ber om opprydning så raskt som mulig.

– Det er korallrev i området. Fantastiske strender og krystall klar sjø, sier Teicher til Nation Public Radio.

Ansatte gjort rede for

Equinor presiserer at de ansatte og deres familier er førsteprioritet. South Riding Point-terminalen ble stengt ned før orkanen forrige lørdag, 31. august. Det var ingen ansatte på terminalen under orkanen.

– Alt Equinor-personale på Bahamas er gjort rede for og er bekreftet i sikkerhet, opplyser selskapet, som har 54 ansatte ved anlegget på Grand Bahamas.

Vanskelige kommunikasjonsforhold gjorde det tidkrevende å få tak i alt personale.

– Våre ansatte skal etter forholdene ha det bra, men er i en vanskelig situasjon på grunn av de store ødeleggelsene orkanen har påført øygruppen.

