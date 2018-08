Overgrepsdømt nordmann i Gambia skal være benådet

Det fremgår av det som skal være en pressemelding fra det gambiske justisdepartementet. Opplysningen er også gjengitt i gambiske medier.

BENÅDET: Ifølge pressemeldingen fra gambiske myndigheter ble nordmannen benådet sammen med seks andre i går.

Advokat Sigurd Klomsæt har bistått den overgrepsdømte nordmannen og besøkte ham i fengselet sist i 2011.

Klomsæt er kjent med opplysningene fra gambiske myndigheter, men sier til NRK at han ikke har snakket med sin klient eller fått det bekreftet fra annet hold.

– Jeg er fortsatt hans oppnevnte advokat i Norge, sier Klomsæt, som vil undersøke opplysningene nærmere.

Utenriksdepartementet har så langt ikke kunnet bekrefte overfor NRK at nordmannen er løslatt.

Trodde han hadde sonet ferdig

Mannen ble dømt til tre års fengsel i Gambia i 2012, og Klomsæt er overrasket over at han fortsatt skal ha vært fengslet.

– Jeg vet ikke om det har skjedd noe annet med ham der nede enn at han har sonet ferdig. Jeg hadde lenge kontakt med en advokat i Gambia, men han sluttet da han ikke lenger fikk betalt av Fylkesmannen i Oslo. Så det er en stund siden jeg har hatt kontakt med min klient der nede, sier Klomsæt.

Klomsæt sier hans klient sonet under tøffe forhold.

– Han hadde det ikke greit. Det var forhold som ikke passet i noe fengsel.

Mannen ble i november 2012 siktet for å ha forsøkt å rømme fra det beryktede Mile Two Central Prison i hovedstaden Banjul i forbindelse med et fangeopprør.

Dømt flere ganger

Mannen, som er fra Telemark, er også siktet i en overgrepssak i Norge. Han reiste til Gambia to måneder etter at han ble anmeldt for overgrep mot en gutt i barneskolealder i Oslo.

NORSK ADVOKAT: Advokat Sigurd Klomsæt dro i 2011 til Gambia for å bistå den overgrepsdømte nordmannen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oslopolitiet har tidligere uttalt at de vil vurdere å etterlyse ham og få ham utlevert til Norge dersom han skulle bli løslatt i Gambia. Han risikerer 21 års fengsel dersom han blir dømt i Norge.

Klomsæt er forsvarer for nordmannen i den norske saken.

Det har så langt ikke lykkes NRK å få en kommentar fra politiet.

– Så vidt jeg husker var en del av dommen at han skulle utvises straks han blir løslatt. Det er meg bekjent ikke utleveringsavtale mellom Norge og Gambia, sier Klomsæt til NRK.

53-åringen er tidligere dømt for over 100 overgrep mot sin egen sønn og flere andre mindreårige.

I desember 2010 ble han pågrepet av gambisk politi, mistenkt for overgrep mot barn i Gambia. Mannen hadde seks mindreårige gutter på soverommet sitt da han ble pågrepet.