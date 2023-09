84.700 personer har krysset grensen inn til Armenia fra regionen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Ria. De siterer uttalelser fra Armenias regjering fredag.

Det har skjedd på få dager, da Aserbajdsjan først opphevet veisperringen rundt regionen søndag.

Dermed skal over to tredeler av de 120.000 i regionen ha forlatt området i løpet av få dager.

Et AFP-team som fikk tilgang til flyktningenes rute til Armenia, på en tur organisert av aserbajdsjanske regjeringen, sier de fleste som krysset grensen var kvinner med barn og eldre.

De få armenske mennene i 20- og 30-årene som flyktet tirsdag ble tvunget til å stirre inn i et kamera for å identifiseres ved den siste aserbajdsjanske grenseposten, ifølge AFP.

– Aserbajdsjan har til hensikt å tilby amnesti til armenske krigere som la ned våpnene i Karabakh, sa en aserbajdsjansk regjeringskilde til AFP.

– Men de som begikk krigsforbrytelser under Karabakh-krigene må overleveres til oss, sa kilden videre.

Den armenske statsministeren Nikol Pasjinjan anklaget torsdag aserbajdsjanske grensevakter for å «utføre ulovlige arrestasjoner» av etniske armenere som prøver å flykte fra Nagorno-Karabakh.

Området erobret av Aserbajdsjan

Nagorno-Karabakh er formelt et område i Aserbajdsjan, men i praksis en selvstendig, ikke internasjonalt anerkjent stat under Armenias innflytelse.

I 2020 inngikk landene våpenhvile, men i september i år har det vært nye sammenstøt.

Det førte til at området som lenge har vært kontrollert av armenske separatister, ble erobret av Aserbajdsjan i forrige uke.

Separatistene la da ned våpnene og er i ferd med å gi fra seg makten i regionen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Urix».

Separatistleder: – Utbryterrepublikken Karabakh vil slutte å eksistere

Utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh vil oppløse seg selv og slutte å eksistere 1. januar 2024. Da vil også alle statlige institusjoner i regionen bli lagt ned.

Det opplyste den armenske lederen for regionen torsdag morgen. Det skjer etter at aserbajdsjanske styrker i løpet av den siste uken har tatt kontroll over hele den omstridte regionen.

Tidligere statsminister arrestert

Aserbajdsjan arresterte onsdag den tidligere statsministeren i Nagorno-Karabakh, Ruben Vardanjan. Han ledet regionen fra november 2022 til februar i år

Han ble arrestert da han forsøkte å krysse grensen til Armenia sammen med tusener av andre armenere.

Aserbajdsjanske myndigheter har publisert et bilde av Varanjan på Telegram. Bildet skal angivelig være tatt etter at han ble arrestert. Foto: Det aserbadsjanske forsvaret

Vardanyan er nå varetektsfengslet i fire måneder etter at en aserbajdsjansk domstol har siktet ham for å finansiere terrorisme og andre forbrytelser. Forbrytelsene har en strafferamme på opptil 14 år

Minst 125 døde etter eksplosjon

Armenia forsøker nå å finne husly og mat til de tusenvis av etniske armenere mens de også leter etter over 100 savnede etter eksplosjonen på et drivstofflager mandag.

Minst 125 mennesker mistet livet da et drivstofflager eksploderte i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen, ifølge Armenias helseminister Anahit Avanesian.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier at flere hundre mennesker fikk brannskader som følge av eksplosjonen.

Antallet ofre har steget kraftig siden lokale myndigheter meldte om 20 døde tirsdag morgen.

Separatistmyndighetene i Nagorno-Karabakh opplyste mandag kveld at eksplosjonen fant sted ved en vei mellom byene Stepanakert og Askeran.

Drivstofflageret ligger ved en bensinstasjon, langs en kronglete fjellvei som skal ha blitt hyppig brukt av sivile armenere som har rømt landet de siste dagene.