Al Jazeera tatt av luften i Israel

Israels regjering besluttet søndag at den arabiske nyhetskanalen Al Jazeera skal forbys i landet. Søndag ettermiddag ble kanalen tatt av luften.

Beslutningen i den israelske regjeringen var enstemmig, opplyser statsminister Benjamin Netanyahu i en melding på X/Twitter søndag.

Like etter kunngjorde Israels kommunikasjonsminister Shlomo Karhi at regjeringen har gitt ordre om at utstyret til TV-kanalen skal beslaglegges. Det gjelder både kameraer, redigeringsutstyr, mikrofoner, datamaskiner, samt trådløst utstyr og enkelte mobiltelefoner.

Rundt 16.30 norsk tid melder Reuters at israelsk politi har ransaket et hotellrom som Al Jazeera brukte som sitt kontor.