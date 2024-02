Her stemmer presidenten for første gang i det omstridte territoriet

For første gang ble det holdt aserbajdsjansk valg i det omstridte territoriet Nagorno-Karabakh.

I den største byene i regionen avla presidenten sin stemme.

– Valget skal markere begynnelsen på en ny æra, der Aserbajdsjan har full kontroll over sitt territorium, sa Alijev.

For noen måneder siden var det helt stille i byen etter at 100.000 mennesker måtte legge på flukt fra aserbajdsjanske angrep.

Viktig seier

Frem til september i fjor var regionen styrt av armenske separatister, selv om den formelt sett tilhørte Aserbajdsjan.

Over 100.000 armenere flyktet fra regionen i september 2023. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

Aserbajdsjanske styrker hadde i flere måneder blokkert Lachin-korridoren, en vei som gikk fra selve Armenia til Nagorno-Karabakh.

Men i slutten av september, etter flere måneder med isolasjon fra omverden, gikk Aserbajdsjan gikk til angrep.

Alt som lå igjen i gatene var stillhet, tomme hus og klær som lå strødd i gatene.

Ilham Alijev stemte i dag i Khankendi, den største byen i Nagorno-Karabakh. Foto: Reuters

Kontrollen over Nagorno-Karabakh har vært en viktig seier for presidenten, og flere i opposisjonen mener at valget ble fremskyndet for å bruke seieren for alt det er verdt.

Beskyldt for å arrestere journalister

Samtidig har det ikke vært noen reelle alternativer, da flere i opposisjonen har trukket seg fra valget i boikott. Landet har også blitt beskyldt for å arrestere en rekke journalister og redaktører før valget.

Sevinc Vaqifgizi er en av 13 uavhengige journalister som er blitt fengslet etter at landet fremskyndte valget.

Myndighetene har avvist at de bevisst gått etter journalister.

– I Aserbajdsjan blir ikke folk arrestert eller avhørt bare for sine politiske meninger eller bare for yrket sitt, sa Leyla Abdullayeva, Aserbajdsjans franske ambassadør, i et intervju med France 24.

Samtidig er landet rangert på 151. plass av 180 på Reportere uten grenser (RSF) sin pressefrihetsindeks, bak Pakistan, Libya og Sudan.

Ifølge Reuters viser en valgdagsmåling at presidenten har fått 93,9 prosent av stemmene. Det blir i så fall hans femte periode som sittende president.