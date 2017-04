Over 200 døde etter flom og jordskred i Colombia

Colombias president Juan Manuel Santos oppjusterte lørdag kveld dødstallet etter naturkatastrofene sørvest i landet til minst 154. Natt til søndag opplyste Røde Kors at dødstallet har steget til 206.

Rundt 220 personer er savnet og 202 skadd, etter at elver gikk over breddene og brakte store mengder jord- og andre løsmasser inn over bebyggelse.

Ifølge myndighetene vil dødstallene trolig fortsette å stige etterhvert som letemannskaper søker gjennom de rammede områdene.

– Vi vet ikke hvor mange det er snakk om. Letingen fortsetter, sier president Juan Manuel Santos ifølge Reuters.

Store nedbørsmengder de siste dagene har ført til at flere elver gikk over breddene og skjøv enorme mengder jord og stein over bebyggelse ved provinshovedstaden Mocoa.

Soldater deltar i letearbeidet i Mocoa i Putumayo-provinsen. Foto: Ho / AFP

Nabolag utslettet

Hele nabolag skal ifølge lokale myndigheter ha blitt utslettet av hendelsen. En lege ved et lokalt sykehus sier ifølge AP at de er i ferd med å gå tomme for blod.

– Det var ikke tid til noe som helst, sier 29 år gamle Eduardo Vargas, som lå og sov sammen med kona og babyen deres på sju måneder, til AP.

Han ble vekket av at naboer hamret på døren. Da grep han tak i familien og flyktet opp i høyden. Sammen med drøyt 20 andre søkte de ly mens stein, jord og trær brøytet seg vei gjennom nabolaget deres.

Det er ventet at Røde Kors setter opp en spesialenhet i området for å bistå i letearbeidet.

Colombias president Juan Manuel Santos besøkte regionen lørdag. Byen Mocoa har rundt 40.000 innbyggere, og har mistet all strøm- og vannforsyning.

Ifølge Santos fikk området like mye regn i løpet av en natt som det vanligvis får i løpet av halve mars måned.