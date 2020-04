Over 13.700 døde: Britenes korona-skandale

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

861 døde av Covid-19 det siste døgnet i Storbritannia. Det gjør at dødstallet er steget til 13.729. På en pressekonferanse i Downing Street torsdag kom det frem at portforbudet skal vare i minst tre uker til før det igjen skal tas en avgjørelse på om det er riktig å lempe på tiltakene.

– Det verste er at de syke må dø alene, forteller intensivsykepleier Sharon Ewerett.

NRK møter henne på parkeringsplassen til IKEA ved Wembley som er gjort om til et drive-in testsenter.

Intensivsykepleier Sharon Ewerett skal teste seg for Covid-19 etter at hun kom i nær kontakt med en person med symptomer. Foto: Johan E. Bull / NRK

Ewerett har vært i kontakt med en som har symptomer og skal teste seg. En av fire sykepleiere og en av fem leger er i karantene i Storbritannia, så det er viktig å få helsearbeidere fort tilbake i jobb.

Testing er også viktig for å få hele befolkningen ut av krisen.

Men i Storbritannia blir testingen omtalt som en farse av både politikere og kommentatorer.

For mens Tyskland, som har et langt lavere antall døde enn Storbritannia, klarer å teste 70.000 om dagen, så blir kun rundt 15.000 briter testet.

Inntil nylig var tallet på tester bare noen få tusen om dagen.

– De må begynne å teste flere folk. Når portforbudet blir opphevet, så er det fare for at koronaviruset vil spre seg igjen, sier sykepleier Liberty Gatom, som også er på Wembley for å teste seg.

Må snu

Nesten tomme testsentre og helsearbeidere som må snu fordi de ikke har med seg utskrift av e-posten som bekrefter at de har time, har de siste dagene vært sett på som et tegn på hvor dårlig britene har taklet koronakrisen.

To ambulansesjåfører ble avvist den korte tiden NRK var på testsenteret.

– Jeg hadde ID med meg, men ikke e-posten. Dette er ikke måten å behandle meg på, sier en opprørt ambulansesjåfør som vil være anonym.

Store mangler

Test-fadesen skyldes at Storbritannia ikke har laboratorier nok som er rigget for å utføre tester. Regjeringen var i tillegg for sent ute med å bestille kjemikaliene som trengs til at det var noe igjen på verdensmarkedet.

Det er strenge smitteverntiltak ved drive-in testsenteret i Wembley i London. De som skal testes får blant annet ikke lov til å ta ned vinduet i porten, men må vise blant annet ID gjennom ruten. Foto: Johan E. Bull / NRK

Mye byråkrati har og stått i veien for å godkjenne nye testlaboratorier raskt nok til å holde tritt med behovet. I praksis har folk måttet være veldig syke eller at de er nøkkelpersoner i helsevesenet for å få testen.

Hundrevis av tester er blitt sendt til Tyskland for analyse. Det går på et par dager å få svar. I Storbritannia derimot, tar det lengre tid.

Nå lover derimot regjeringen at antall tester skal økes til 100.000 om dagen innen slutten av måneden.

– Etter hvert som kapasiteten øker, så vil vi gi tester til flere og flere grupper som trenger det, sier helseminister Matt Hancock.

Føler seg som kanonføde

Sykehus, gamlehjem, og legesentre har lenge klaget over mangelen på nok og riktig smittevernutstyr.

Legeforeningen har gått så langt som å si at helsearbeidere føler seg som kanonføde i kampen mot den usynlige fienden.

– Dette er veldig trist. Man burde ikke behøve å sette seg selv i en risikabel situasjon på jobb, sier sykepleier Ewerett.

45 helsearbeidere har dødd som en følge av Covid-19 i Storbritannia.

Regjeringen har hele tiden sagt at det er nok av både masker, hansker, visir og drakter, men måtte etter å ha fått mye kritikk innrømme at utstyret ikke når fram til alle som trenger det.

– Utfordringen har ligget i å distribuere utstyret til alle som trenger det, ifølge helseminister Hancock.

Hæren er nå satt inn i distribusjonen av smittevernutstyr i Storbritannia.