Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den britiske statsministeren berømmer «den eksemplariske behandlingen» han har mottatt på sykehuset.

– Jeg får ikke takket dem nok, jeg skylder dem mitt liv, heter det i den første offisielle uttalelsen fra statsministeren etter at han ble innlagt på sykehus med covid-19.

Johnson (55) testet i slutten av mars positiv på koronasmitte. Den 5. april ble han overført til intensivavdelingen på St. Thomas hospital i London etter å ha fått pusteproblemer. Helsetilstanden ble deretter raskt forverret.

Statsministeren har lagt ut en fem minutter tale på Twitter, hvor han snakker om status Storbritannia og ikke minst takker helsevesenet som hjalp ham.

– Jeg vil trekke frem spesielt to sykepleiere, som sto ved min side i 48 timer, når ting kunne gått i begge retninger. Det er Jenny fra New Zealand og Luis fra Portugal. Og grunnen til at kroppen min til slutt startet å ta opp nok oksygen, er at de fulgte med hvert sekund om natten.

Statsministeren har ifølge sin talsmann fått tilført oksygen for å kunne puste bedre, men det har ikke vært nødvendig med respiratorbehandling.

Langfredag ble det rapportert om at statsministeren var på bedringens vei. På ettermiddagen 1. påskedag kom meldingen om at Johnson var skrevet ut av sykehuset.

Usikkert når han er tilbake

Innenriksminister Priti Patel sa under regjeringens daglige oppdateringsmøte påskeaften at Johnson trenger tid til å hvile og komme til krefter igjen.

Statsministerens talsmann sier Johnson vil tilbringe de neste dagene på Chequers, som er den britiske statsministerens offisielle landsted i Buckinghamshire.

For to dager siden uttalte Johnsons far, Stanley Johnson, at sønnen må ta tiden til hjelp.

– Jeg tviler på at man kan gå fra dette og rett tilbake til Downing Street for å fortsette der man slapp uten å bruke tid på å hente seg inn igjen, sa Stanley Johnson til BBC.

Det er ikke gitt noe tidsperspektiv for når statsministeren vil være frisk nok til å gjenoppta arbeidet. Men det er trolig mer snakk om uker enn dager, ifølge politiske kommentatorer.

Utenriksminister Dominic Raab vil dermed fortsette med å lede regjeringen, og vil trolig være den som må ta avgjørelsen om når det britiske samfunnet skal lette på de strenge tiltakene som til slutt ble innført – for å vende tilbake til en viss normalitet.

Flere land i Europa har begynt å se fremover og vurderer når de skal myke opp de strenge restriksjonene som nå gjelder.

Over 10.000 dødsfall

Det totale dødstallet Storbritannia er nå over 10.000, ifølge Sky News.

Tallene gjelder bare registrerte dødsfall på sykehus, og det reelle dødstallet er etter all sannsynlighet høyere.

Det britiske helsedepartementet melder at det er registrert 78.991 smittetilfeller, en økning på 5234 fra dagen før. Men det er kun syke og utvalgte risikogrupper i tillegg til helsearbeidere som testes.

Lederen for det britiske helsevesenet, Stephen Powis, sier at tallet på koronasyke som trenger sykehusbehandling ser ut til å være i ferd med å stabilisere seg.

Han sier at hvis folk overholder reglene om sosial distansering, kan man forvente å se en nedgang i antall døde og smittede i neste uke.