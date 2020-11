OSSEs valgobservatører retter kritikk mot USAs president

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) retter skarp kritikk mot USAs president etter å ha observert valget som ble avholdt der tidligere denne uka.

– Kritikken går ut på den veldig massive negative retorikken som er brukt, men det viktigste punktet er nok at presidenten kommer med anklager om systematisk feil i systemet. Og det, uten at det kan belegges, det svekker tilliten til hele den demokratiske prosessen, sier Kari Henriksen (Ap) til NRK.

Hun leder obeservatørkorpset til OSSE som har vært til stede i USA den siste tiden. Korpset består av parlamentarikere fra en rekke medlemsland.

Disse statene gjenstår 5. november

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 87% opptalte valgdistrikt Biden: 3 088 749 stemmer Trump: 3 224 422 stemmer Fakta om Pennsylvania Vipper fra republikansk mot demokratisk. Svært jevn vippestat. Biden vokste opp i byen Scranton. Høy arbeidsløshet gjorde delstaten avgjørende for Trumps seier i 2016. Resultat 2016 47,5% 48,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 414 781 stemmer Trump: 2 432 925 stemmer Fakta om Georgia Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 45,7% 50,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 655 383 stemmer Trump: 2 732 084 stemmer Fakta om Nord-Carolina Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Sterkt preget av uro og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 46,2% 49,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nevada Antall valgmenn 6 Resultat basert på 75% opptalte valgdistrikt Biden: 588 252 stemmer Trump: 580 605 stemmer Fakta om Nevada Vipper fra demokratisk mot republikansk. Trump er første republikaner siden 1908 som vant valget uten å vinne Nevada. Las Vegas hardt rammet av krise i turistnæringen. Resultat 2016 47,9% 45,5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016



Anklager Trump for å misbruke sin posisjon

Det er særlig presidentens uttalelser under valgnatten som får kritikk i OSSEs innledende rapport.

Da kalte Trump valget for en «svindel av det amerikanske folk», nok en gang uten å legge fram noe bevis for påstanden. Det er ennå ikke kåret en vinner av presidentvalget.

Men sittende president Donald Trump og hans valgkampstab har anklaget Demokratene for valgfusk, og krevd omtelling i delstaten Wisconsin, som Biden har vunnet.

Det er ikke dokumentert juks i presidentvalget i USA.

Presidenten har også varslet søksmål i Michigan, Pennsylvania, Georgia og Nevada, for å stanse opptellingen av stemmer. Samtidig har amerikanere i hele landet samlet seg i gatene for å demonstrere for og imot opptellingen av stemmer.

Sosiale medier som Twitter og Facebook merker innleggene til presidenten med at sluttresultatene i valget kan være annerledes enn det presidenten skriver på plattformene deres.

Facebook og Twitter merker innleggene til presidenten. Foto: NRK

Les også: Derfor rapporterer ulike medier ulike tall under opptellingen

Kan bryte ned tilliten til demokratiet

I en ny uttalelse fra OSSE anklager de Trump for grovt misbruk av sin posisjon som president. Henriksen sier at anklagene til OSSE er alvorlige:

– Den er alvorlig, vi har jo disse observasjonene for å sørge for å observere om medlemslandene forholder seg til de avtalene de har inngått med OSSE, og det er blant annet at det skal avholdes valg og st de skal være demokratiske.

– Så det vi har opplevd og observert i USA er jo det at nettopp den massive negative karakteriseringen av motstandere, og disse beskyldningene om systematiske feil ved valgsystemet, at det er to ting som vi mener kan bryte ned tilliten til de demokratiske institusjonene som et land er avhengig av, sier Henriksen.

Organisasjonen har observert valg i USA siden 2004. Før 2004 hadde organisasjonen kun valgobservasjon i nye demokratier, mens man etter 2004 vektla at alle deltakerstatene i organisasjonen kan få nyttige innspill av å bli observert.

Kan svekke tilliten til demokratiet

Henriksen sier at OSSE er i ferd med å utarbeide en rapport som skal sendes til statlige myndigheter i USA.

Så vil organisasjonen sette i gang dialog med myndighetene om hvordan kritikken i rapporten bør følges opp.

– Vi har hatt kritikk på valg i USA som vi har i de aller fleste land, Norge har også fått kritikk. Men tidligere har USA fulgt opp en del av kritikkpunktene vi har kommet med, og jeg regner med at det vil være en interesse for USA som medlemsland i OSSE til å være i konstruktiv dialog for å forbedre valgsystemet, sier Henriksen.

OSSEs parlamentarikerforsamling hadde planlagt å sende 100 valgoservatører til USA, men på grunn av koronapandemien ble det endret til 50. Disse var fra 18 forskjellige land.

Også den norske stortingsrepresentanten Jette Christensen (Ap) er i USA.